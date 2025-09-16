Εκτός τελικού η Κορένεβα στο τριπλούν

Την πρώτη της εμπειρία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου ολοκλήρωσε η Οξάνα Κορένεβα, χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του τριπλούν. Η Ελληνίδα αθλήτρια σημείωσε καλύτερη επίδοση στα 13,66 μ. στη δεύτερη προσπάθειά της, καταλαμβάνοντας την 24η θέση της συνολικής κατάταξης.

Η Κορένεβα είχε ακόμη δύο έγκυρα άλματα, με 13,50 μ. στην πρώτη και 13,61 μ. στην τρίτη προσπάθεια, όμως δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το φετινό της ρεκόρ (14,03 μ.), που θα της χάριζε το εισιτήριο για τον τελικό. Το όριο για την πρόκριση έκλεισε στα 14,00 μ., επίδοση που πέτυχε η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον κλειστό, Τουρκάλα Τουγκμπά Ντανισμάζ.

Τέσσερις αθλήτριες ξεπέρασαν τα 14,35 μ., με κορυφαία την Κουβανή Λεγιάνις Πέρες Ερνάντες (14,66 μ.). Στις προκριματικές προσπάθειες έκανε την εμφάνισή της και η «θρύλος» του αγωνίσματος, Γιούλιμαρ Ρόχας. Η Ολυμπιονίκης του Τόκιο και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, επέστρεψε στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό της και με ένα μοναδικό άλμα στα 14,49 μ. εξασφάλισε με άνεση την παρουσία της στον τελικό.