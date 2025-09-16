MENU
Η απονομή και οι δηλώσεις του Μανόλο μετά το βάθρο (vids)

Στίβος
Ο Εμμανουήλ Καραλής παρέλαβε το ασημένιο μετάλλιο, που κατέκτησε στον χθεσινό τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο Μανόλο σημείωσε ότι είναι «Αθλητής μεγάλων αγώνων κάθε φορά που φορώ το εθνόσημο». 

