Ο αθλητισμός, η κινητικότητα και η συμπερίληψη δίνουν «ραντεβού» στο «Φεστιβάλ Μεσόγεια 2025»

Με κεντρικό σύνθημα «Η Συμμετοχή Είναι το Νέο Ρεκόρ», το «Φεστιβάλ Μεσόγεια» θα υποδεχτεί για 4η χρονιά τους μικρούς και μεγάλους φίλους του αθλητισμού σε μία, γεμάτη αθλητισμό και εκπλήξεις, γιορτή.

Στο Δημοτικό Στάδιο Σπάτων – Αρτέμιδος, για πρώτη φορά, πέντε Ομοσπονδίες της χώρας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να δώσουν κίνητρα στα παιδιά να εντάξουν την άθληση στην καθημερινότητά τους. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 22 μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, της καμπάνιας Be Active και της Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Το «Φεστιβάλ Μεσόγεια 2025» απευθύνεται σε όλα τα σχολεία της Αττικής και έχει ως στόχο να δώσει κίνητρα στα παιδιά να εντάξουν την κίνηση και τον αθλητισμό στην καθημερινότητά τους ενώ, ταυτόχρονα, προβάλλει τις αξίες της συμπερίληψης και της ίσης συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα διεξαχθούν Διασχολικό Πρωτάθλημα Στίβου από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αθήνας, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το ποδήλατο από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, ποδηλατάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία Αστικής Ποδηλασίας, γυμναστική για όλους από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, θεραπευτική γιόγκα και ειδικά προγράμματα για παιδιά με κινητικές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από την ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, με παρουσίαση και του αθλήματος μπότσια.

«Το Φεστιβάλ Μεσόγεια αποτελεί πλέον έναν θεσμό που αγκαλιάζεται από τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειες της Αττικής. Η φετινή διοργάνωση είναι ξεχωριστή, καθώς για πρώτη φορά πέντε Ομοσπονδίες συνεργάζονται στον ίδιο χώρο, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και συμπερίληψης. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε στα παιδιά κίνητρα να εντάξουν την κίνηση και τον αθλητισμό στην καθημερινότητά τους, αλλά και να αναδείξουμε ότι κάθε παιδί – χωρίς εξαιρέσεις – έχει θέση σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Η συμμετοχή των ειδικών σχολείων και των παιδιών με κινητικές δυσκολίες, μέσα από τα προγράμματα της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, μας υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων και μπορεί να αποτελέσει γέφυρα κοινωνικής ένταξης και έμπνευσης», δήλωσε η Διευθύντρια του Φεστιβάλ και Ειδική Γραμματέας της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αθηνών, Αριάδνη Δάδα.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το «Φεστιβάλ Μεσόγεια» έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων του αθλητισμού ως μια μεγάλη γιορτή που γεμίζει χαμόγελα, ενέργεια και έμπνευση και προσελκύει εκατοντάδες παιδιά, οικογένειες και σχολικές κοινότητες της Αττική.

Με κεντρικό σύνθημα «Η Συμμετοχή Είναι το Νέο Ρεκόρ», η φετινή γιορτή σηματοδοτεί τη σημασία της συλλογικής μας προσπάθειας για το παιδικό χαμόγελο και την προώθηση του αθλητισμού διότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο επίδοση αλλά και τρόπος ζωής.