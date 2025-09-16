Athens Compary Run 5k - 10k & Aquathlon στο Ολυμπιακό Χωριό 11-12 Οκτωβρίου

Το Athens Company Run επιστρέφει με αποστάσεις 5χλμ και 10χλμ στο Εθνικό Αθλητικό – Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 στα πλαίσια των 13ων Εθνικών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού με διοργανωτή τον Ελληνικό Οργανισμό Εργασιακής Άθλησης και Υγείας. Παράλληλα για πρώτη θα διεξαχθεί φέτος και αγώνας Aquathlon (κολύμβηση και τρέξιμο) μια μερα πριν, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:

https://www.athletin.gr/events/3/



Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη συνάντηση εργασιακού αθλητισμού

Για 13η χρονιά Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας θα διοργανώσει τη μεγαλύτερη συνάντηση εργασιακού αθλητισμού στην Ελλάδα. Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, σε έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Ολυμπισμό, το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού, θα διεξαχθούν οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 αθλήματα και οι δηλώσεις συμμετοχών θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Στόχος των διοργανωτών είναι η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής στους χώρους εργασίας, η ενίσχυση της συνεργασίας και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος. Στη διοργάνωση αναμένεται να πάρουν μέρος περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς από όλη την Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε δημοφιλή αθλήματα, να διασκεδάσουν και να ανταλλάξουν απόψεις. Στο αγωνιστικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται τα αθλήματα: Aquathlon, Athens Company Run (3 χλμ. Sports Walk – χωρίς χρονομέτρηση, 5 χλμ. και 10 χλμ.), Backgammon (αγωνιστικό τάβλι), μπάσκετ 5Χ5 και 3Χ3, σκάκι, Hado, πινγκ πονγκ, κολύμβηση (Ολυμπιακό Χωριό), πετάνγκ (Άλσος Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο), ποδόσφαιρο 7Χ7 (Renti Arena Soccer Club), τένις και πάντελ (The SPARKS Sports & Social), μπόουλινγκ (Strike Bowling Center), μπιτς βόλεϊ (iBeach Volleyball Club).

ATHENS COMPANY RUN

Οι αγώνες Δρόμου του Athens Company Run 2025 (5χλμ, 10χλμ και 2,5χλμ Sports Walk), θα διεξαχθούν στον περιβάλλοντα χώρο του Εθνικoύ Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Εκκίνηση και τερματισμός θα γίνει στον υπαίθριο χώρο πίσω από το Κολυμβητήριο του Εθνικoύ Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, όπου θα ειναι και η γραμματεία της διοργάνωσης. Η διαδρομή θα είναι στον στον περιβάλλοντα χώρο του Αθλητικού Κέντρου Ολυμπιακού χωριού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

07:30 Έναρξη Λειτουργίας Γραμματείας

09:00 Έναρξη Αγώνα Δρόμου 10χλμ

10.30 Έναρξη Αγώνα Δρόμου 5χλμ

11.00 Έναρξη Δρόμου 2,5χλμ (Χωρίς αποτελέσματα)

11.30 Λήξη Αγώνων





AQUATHLON (Swim + Run)



Στις εγκαταστάσεις του Εθνικoύ Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Κατηγορίες και Αποστάσεις

Ανδρών/Γυναικών Aquathlon 1.000μ κολύμβηση + 5χλμ τρέξιμο

Ανδρών/Γυναικών Speed Aquathlon 500μ κολύμβηση + 2,5χλμ τρέξιμο

Το κολύμπι θα γίνεί εντός του κολυμβητηρίου και το τρέξιμο στον περιβάλλοντα χώρο του Αθλητικού Κέντρου Ολυμπιακού χωριού. Τερματισμός στον υπαίθριο χώρο πίσω από το Κολυμβητήριο του Εθνικoύ Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού.



Ενδεικτικό Πρόγραμμα (Σάββατο 11/10/2025)

07:45 Έναρξη Λειτουργίας Γραμματείας

09:00 Ανδρών Aquathlon 1.000μ κολύμβηση + 5χλμ τρέξιμο

09:30 Γυναικών Aquathlon 1.000μ κολύμβηση + 5χλμ τρέξιμο

10.15 Ανδρών Speed Aquathlon 500μ κολύμβηση + 2,5χλμ τρέξιμο

10.30 Γυναικών Speed Aquathlon 500μ κολύμβηση + 2,5χλμ τρέξιμο

11.15 Λήξη Αγώνων



Οι εγγραφές θα είναι ανοιχτές μέχρι και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων