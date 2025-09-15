MENU
Το 26ο μετάλλιο της Ελλάδας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από τον Καραλή

Ο Εμμανουήλ Καραλής χάρισε σήμερα (15/9) στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, εξασφαλίζοντας ότι η χώρα μας θα βρίσκεται εντός του πίνακα μεταλλίων, για έκτη διαδοχική διοργάνωση.

Συνολικά, είναι το 26ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης (όγδοο ασημένιο) και πρώτο στο επί κοντώ ανδρών, που ακολουθεί τα... χνάρια του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών, όπου η χώρα μας έχει ένα χρυσό και δύο χάλκινα, με τις Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου. Στους άνδρες, η καλύτερη θέση μέχρι φέτος ήταν η έκτη του Κώστα Φιλιππίδη το 2011.

Τα 26 ελληνικά μετάλλια ανά διοργάνωση:

1983  Άννα Βερούλη                Ακοντισμός         Χάλκινο
1997  Νίκη Ξάνθου                 Μήκος              Ασημένιο
      Κώστας Γκατσιούδης          Ακοντισμός         Χάλκινο
1999  Βούλα Τσιαμήτα              Τριπλούν           Χρυσό
      Μιρέλα Μανιάνι              Ακοντισμός         Χρυσό
      Κώστας Γκατσιούδης          Ακοντισμός         Ασημένιο
      Τασούλα Κελεσίδου           Δισκοβολία         Ασημένιο
      Κατερίνα Θάνου              100μ.              Χάλκινο
      Όλγα Βασδέκη                Τριπλούν           Χάλκινο
2001  Κώστας Κεντέρης             200μ.              Χρυσό
      Μιρέλα Μανιάνι              Ακοντισμός         Ασημένιο
      Κώστας Γκατσιούδης          Ακοντισμός         Χάλκινο
      Κατερίνα Θάνου              100μ.              Ασημένιο
      Τασούλα Κελεσίδου           Δισκοβολία         Χάλκινο
2003  Μιρέλα Μανιάνι              Ακοντισμός         Χρυσό
      Τασούλα Κελεσίδου           Δισκοβολία         Ασημένιο
      Κατερίνα Βόγγολη            Δισκοβολία         Χάλκινο
      Περικλής Ιακωβάκης          400μ. εμπόδια      Χάλκινο
      Κατερίνα Θάνου              100μ.              Χάλκινο
2015  Νικόλ Κυριακοπούλου         Επί κοντώ          Χάλκινο
2017  Κατερίνα Στεφανίδη          Επί κοντώ          Χρυσό
2019  Κατερίνα Στεφανίδη          Επί κοντώ          Χάλκινο
2022  Μίλτος Τεντόγλου            Μήκος              Ασημένιο
2023  Μίλτος Τεντόγλου            Μήκος              Χρυσό
      Αντιγόνη Ντρισμπιώτη        35χλμ. βάδην       Χάλκινο
2025  Εμμανουήλ Καραλής           Επί κοντώ          Ασημένιο
