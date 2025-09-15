Το 26ο μετάλλιο της Ελλάδας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από τον Καραλή

Ο Εμμανουήλ Καραλής χάρισε σήμερα (15/9) στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, εξασφαλίζοντας ότι η χώρα μας θα βρίσκεται εντός του πίνακα μεταλλίων, για έκτη διαδοχική διοργάνωση.

Συνολικά, είναι το 26ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης (όγδοο ασημένιο) και πρώτο στο επί κοντώ ανδρών, που ακολουθεί τα... χνάρια του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών, όπου η χώρα μας έχει ένα χρυσό και δύο χάλκινα, με τις Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου. Στους άνδρες, η καλύτερη θέση μέχρι φέτος ήταν η έκτη του Κώστα Φιλιππίδη το 2011.

Τα 26 ελληνικά μετάλλια ανά διοργάνωση:

1983 Άννα Βερούλη Ακοντισμός Χάλκινο 1997 Νίκη Ξάνθου Μήκος Ασημένιο Κώστας Γκατσιούδης Ακοντισμός Χάλκινο 1999 Βούλα Τσιαμήτα Τριπλούν Χρυσό Μιρέλα Μανιάνι Ακοντισμός Χρυσό Κώστας Γκατσιούδης Ακοντισμός Ασημένιο Τασούλα Κελεσίδου Δισκοβολία Ασημένιο Κατερίνα Θάνου 100μ. Χάλκινο Όλγα Βασδέκη Τριπλούν Χάλκινο 2001 Κώστας Κεντέρης 200μ. Χρυσό Μιρέλα Μανιάνι Ακοντισμός Ασημένιο Κώστας Γκατσιούδης Ακοντισμός Χάλκινο Κατερίνα Θάνου 100μ. Ασημένιο Τασούλα Κελεσίδου Δισκοβολία Χάλκινο 2003 Μιρέλα Μανιάνι Ακοντισμός Χρυσό Τασούλα Κελεσίδου Δισκοβολία Ασημένιο Κατερίνα Βόγγολη Δισκοβολία Χάλκινο Περικλής Ιακωβάκης 400μ. εμπόδια Χάλκινο Κατερίνα Θάνου 100μ. Χάλκινο 2015 Νικόλ Κυριακοπούλου Επί κοντώ Χάλκινο 2017 Κατερίνα Στεφανίδη Επί κοντώ Χρυσό 2019 Κατερίνα Στεφανίδη Επί κοντώ Χάλκινο 2022 Μίλτος Τεντόγλου Μήκος Ασημένιο 2023 Μίλτος Τεντόγλου Μήκος Χρυσό Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 35χλμ. βάδην Χάλκινο 2025 Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ Ασημένιο