Τεντόγλου: «Όλα εξαρτώνται από την κατάστασή μου, κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτό που μπορώ...»

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προσγειώθηκε στα 8,17μ. στο 1ο προκριματικό γκρουπ του μήκους, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τον τελικό της Τετάρτης (17/9), καθώς το όριο ήταν 8,15μ. Μάλιστα, αποχώρισε πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη προσπάθεια όλων των αθλητών!

Εκτός των όσων είπε στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Μίλτος Τεντόγλου εξωτερίκευσε επιπλέον σκέψεις του, επιστρέφοντας στο αγαπημένο του Στάδιο στο Τόκιο:

«Σήμερα μπήκα και εκτέλεσα αυτό που είχα σχεδιάσει. Πήγε πολύ καλά. Πολύ ωραίο το άλμα μου. Απλό και ωραίο. Με προοπτική για τον τελικό της Τετάρτης. Ολοκλήρωσα τον αγώνα μου πριν τελειώσουν οι πρώτες προσπάθειες, δεν πρέπει να έχω βγει γρηγορότερα από αγώνα», δήλωσε ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης, που δεν φάνηκε να επηρεάζεται από ένα πρόβλημα τραυματισμού που τον απασχολεί:

«Τις τελευταίες ημέρες είχα σκεφτεί πολλές φορές αυτό το άλμα, αλλά δεν ήξερα αν μπορώ να το κάνω, λόγω του ποδιού. Στις τελευταίες προπονήσεις δεν μπορούσα να ολοκληρώσω. Προσπάθησα μία μέρα να κάνω άλματα, έκανα μόνο ένα και σταμάτησα, γιατί πονούσε το πόδι μου. Και όταν συμβαίνει αυτό, χάνεις λίγο την αίσθηση. Όχι το αν μπορείς να το κάνεις, το πώς ακριβώς θα το κάνεις. Πιστεύω στον τελικό θα το έχω βρει ακριβώς».

Σχετικά με το αν η σημερινή εμφάνιση του δίνει επιπλέον αυτοπεποίθηση για τον τελικό, είπε: «Ναι. Τώρα ξέρω ότι μπορώ να τελειώσω αγώνα. Δεν ήμουν σίγουρος για το αν θα μπορώ να κάνω τρία άλματα, αλλά φαίνεται ότι μπορώ να τελειώσω αγώνα. Και θα προσπαθήσω να το κάνω από τα τρία πρώτα άλματα σίγουρα, ναι, θα ήθελα. Σίγουρα θα μπορούσα να το κάνω από το πρώτο, αλλά θα πρέπει να είμαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό».

Τέλος, ο κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου υπογράμμισε ότι δεν φοβάται κάποιον αντίπαλο, αλλά μόνο τον εαυτό του: «Δεν το νιώθω. Όλα δηλαδή εξαρτώνται από την κατάστασή μου. Μπορεί να είμαι πρώτος ή τελευταίος. Αλλά υπάρχουν κάποια άτομα που μπορούν να κάνουν κάτι καλό, απλά όχι αυτό που μπορώ να κάνω εγώ όταν είμαι καλά».