Με άνεση ο Καραλής πέρασε τα 5,75μ. στον τελικό του επί κοντώ (vid)

Στίβος
Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με ευκολία τα 5,75μ. και ετοιμάζεται για το επόμενο άλμα στα 5,85μ. στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου του Τόκιο στο άλμα επί κοντώ.

Δείτε την προσπάθεια του Καραλή:

