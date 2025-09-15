Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Με άνεση ο Καραλής πέρασε τα 5,75μ. στον τελικό του επί κοντώ (vid) 15-09-2025 14:24 SDNA Newsroom Στίβος ΠΡΟΣΩΠΑ Εμμανουήλ Καραλής 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με ευκολία τα 5,75μ. και ετοιμάζεται για το επόμενο άλμα στα 5,85μ. στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου του Τόκιο στο άλμα επί κοντώ. Δείτε την προσπάθεια του Καραλή: Ο Λέτο είναι έτοιμος… menshouse.gr Δεν ξεχνιέται: Δώρα Παντέλη, υποκλινόμαστε… (pics) dailymedia.gr 45 θέσεις καθημερινά, οι κρατήσεις γίνονται απ’ το Γενάρη: Το εστιατόριο με το καταπληκτικό φαγητό που δεν βρίσκεις τραπέζι ούτε με μέσον menshouse.gr Παρατηρήσατε κι εσείς τι συνέβη με τον Κίναν Έβανς στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό; menshouse.gr Κόουτς αυτό δεν το ‘χε κάνει ούτε ο Αλόνσο menshouse.gr Τελευταία δημοσκόπηση: Σας τα είχαμε πει για τη Νέα Δημοκρατία… instanews.gr Tσάρλι Κερκ: Το ασύλληπτο ποσό-ρεκόρ που μάζεψαν οι φαν για τη χήρα του δολοφονημένου ακροδεξιού instanews.gr Ενός κακού μύρια έπονται: «Στα βράχια» η εκπομπή που ήταν το προσωπικό όραμα του Γιάννη Αλαφούζου dailymedia.gr Με άνεση ο Καραλής πέρασε τα 5,75μ. στον τελικό του επί κοντώ (vid) SHARE