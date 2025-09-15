Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα δεν ήταν... τίποτα για μένα - Είναι το στάδιό μου» (vid)

Ο... γνωστός Μίλτος Τεντόγλου εμφανίστηκε στη μικτή ζώνη και στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, με τον Έλληνα άλτη να βάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη ενόψει τελικού.

Ένα άλμα χρειάστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου για την πρόκριση στον τελικό, την ώρα που οι υπόλοιποι άλτες προσπαθούν μάταια να φτάσουν το όριο των 8.15. Στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, τόνισε πως νιώθει όλο και καλύτερα, με τη ζέστη να τον βοηθά ενόψει τελικού.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το πως αισθάνεται: «Πολύ σημαντικό που έκανα αυτό που ήθελα, να κάνω ένα άλμα. Το πόδι μου δεν είναι εντελώς καλά, δεν ήθελα να το ζορίσω. Είναι πολύ καλύτερα και αν κάνω σωστή κίνηση δεν με πονάει τόσο. Αν έκανα τρία άλματα εδώ, στον τελικό θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ καλά, νιώθω καλά. Αυτό το άλμα ήταν πολύ τίποτα για μένα, σταμάτησα για να πηδήξω. Οι άλλοι ακόμα δεν έχουν περάσει το όριο. Αυτό είναι το στάδιο μου. Αυτό είναι αληθινό μήκος»

Για τις συνθήκες του σταδίου που τον ευνοούν: «Καλή η ζέστη για επίδοση. Δεν χρειάζεται τόσο ζέσταμα. Έχει ένα θεματάκι εδώ το στάδιο. Η προθέρμανση γίνεται σε ένα γήπεδο είκοσι λεπτά μακριά από εδώ. Ερχόμαστε με λεωφορείο μετά το ζέσταμα. Η ζέστη βοηθάει να μην κρυώσεις και να μην έχουμε θέμα».