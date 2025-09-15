Τραυματίσθηκε η Αλφρεντ, δεν θα συμμετάσχει στα 200μ.

Η Ζουλιέν Αλφρεντ δεν θα λάβει μέρος στα προκριματικά των 200 μέτρων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο μυ.

Η Ολυμπιονίκης των 100 μέτρων στο Παρίσι, από την Αγία Λουκία, τερμάτισε εχθές (14/9) τρίτη με επίδοση 10.84 στον τελικό της «κούρσας της μίας ανάσας», πίσω από την Αμερικανίδα, Μελίσα Τζέφερσον Γουντ (10.61) και την Τζαμαϊκανή, Τίνα Κλέϊτον (10.76).

Ωστόσο κατά την διάρκεια της κούρσας αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις και όπως δήλωσε στην τηλεόραση της Τζαμάϊκας, ο μάνατζερ της, η Αλφρεντ δεν σκοπεύει να διακινδυνεύσει περαιτέρω επιδείνωση του τραυματισμού της και κατά συνέπεια, δεν θ' αγωνισθεί στα 200 μέτρα.