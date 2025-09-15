Τζούλια Πατερνέϊν: «Δεν πίστευα ότι τερμάτισα στην τρίτη θέση»

Στον μόλις δεύτερο Μαραθώνιο της καριέρας της, η 25χρονη Τζούλια Πατερνέιν έγραψε ιστορία για την Ουρουγουάη, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η νεαρή δρομέας τερμάτισε τρίτη με χρόνο 2:27:23, μόλις 14 δευτερόλεπτα πάνω από το εθνικό ρεκόρ που είχε πετύχει στο ντεμπούτο της, τον Μάρτιο. Το απίστευτο είναι ότι όταν πέρασε τη γραμμή τερματισμού, δεν είχε καταλάβει ότι είχε ήδη ολοκληρώσει την κούρσα! «Τρομοκρατήθηκα ότι δεν ήταν ο τερματισμός. Νόμιζα ότι είχα άλλα 400 μέτρα», παραδέχτηκε γελώντας.

Το επίτευγμά της αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το πλαίσιο: μόνο οι δύο κορυφαίες δρομείς της εποχής, η Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Πέρες Τζεπτσιρτσίρ (Κένυα) και η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, Τίγκιστ Ασέφα (Αιθιοπία), κατάφεραν να την αφήσουν πίσω. Για μια αθλήτρια που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στην 288η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, η επιτυχία αγγίζει τα όρια του απίθανου.

Μια ζωή μοιρασμένη σε τρεις ηπείρους

Η Πατερνέιν έχει πίσω της μια ξεχωριστή ιστορία. Γεννημένη στο Μεξικό από Ουρουγουανούς γονείς, μεγάλωσε στην Αγγλία από την ηλικία των δύο ετών, ενώ στο παρελθόν είχε εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία σε ηλικιακά πρωταθλήματα. Φέτος, αποφάσισε να αλλάξει «χρώματα» και να αγωνιστεί για τη χώρα της οικογένειάς της. «Το αίμα μου είναι Ουρουγουανό», είπε χαρακτηριστικά.

Με πληθυσμό λίγο πάνω από τρία εκατομμύρια, η Ουρουγουάη σπάνια εμφανίζεται σε κορυφαίο επίπεδο στο στίβο. Το μετάλλιο της Πατερνέιν προκάλεσε κύμα συγκίνησης και υπερηφάνειας στη χώρα. «Είναι φανταστικό να ξέρω ότι νεαροί αθλητές στην πατρίδα θα με δουν στο βάθρο. Η Ουρουγουάη είναι μικρή, αλλά με μεγάλη καρδιά», τόνισε η ίδια.

Από την αμφιβολία στην κορυφή

Η πορεία της δεν ήταν εύκολη. Αγωνίστηκε σε κλαμπ και σχολικά πρωταθλήματα στην Αγγλία, σπούδασε και έτρεξε στο NCAA των ΗΠΑ, αλλά όπως η ίδια θυμάται, «δεν ήμουν ποτέ All-American, η καριέρα μου ήταν κάπως… χάλια». Η πανδημία, οι αλλαγές προπονητών και οι αμφιβολίες την οδήγησαν να απέχει για ένα διάστημα από τον πρωταθλητισμό.

Το σημείο καμπής ήρθε στο Φλάγκσταφ της Αριζόνα, όπου βρήκε ξανά το κίνητρο και τον σωστό προπονητικό κύκλο. Εκεί ξεκίνησε σταδιακά με μικρότερους αγώνες, μέχρι που αποφάσισε να δοκιμάσει τον Μαραθώνιο. Το ντεμπούτο της ήταν εντυπωσιακό – 2:27:09 και εθνικό ρεκόρ Ουρουγουάης.

«Δεν είχα ιδέα ότι ήμουν τρίτη»

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο μπήκε με τρεις στόχους: να τερματίσει, να βρεθεί στην τριακοστή θέση ή, στην καλύτερη περίπτωση, στην πρώτη οκτάδα. Το μετάλλιο δεν το φανταζόταν. «Πίστευα ότι ήμουν πέμπτη ή έκτη. Μόνο όταν τερμάτισα, ένας κριτής μου είπε ότι είχα πάρει την τρίτη θέση. Ήμουν σε σοκ», είπε χαμογελώντας.

Το βλέμμα στο μέλλον

Μετά το ιστορικό της βάθρο, η Πατερνέιν δεν βιάζεται να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Προς το παρόν, το βλέπω μήνα με τον μήνα».

Η Τζούλια Πατερνέιν απέδειξε ότι ακόμα και οι πιο απίθανες ιστορίες μπορούν να γραφτούν όταν η επιμονή και το πάθος συναντούν τη στιγμή. Και η Ουρουγουάη θα θυμάται για πάντα τη μέρα που ένα κορίτσι με τρία διαβατήρια και μια μεγάλη καρδιά ανέβηκε στο πρώτο της βάθρο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.