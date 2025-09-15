Τόκιο 2025: Ο Φραντζεσκάκης έχασε για μισό μέτρο τον τελικό - Στην 20η θέση ο Ζάλτος

Οι δύο Έλληνες αθλητές δεν κατάφεραν να προκριθούν από το δεύτερο γκρουπ, στον τελικό της σφυροβολίας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Αυτός που άγγιξε την πρόκριση ήταν ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, αφού στην τρίτη βολή έστειλε την σφύρα στα 75.43μ. όμως το τελευταίο εισιτήριο του τελικού κρίθηκε στα 75.91μ.

Έτσι ο Φραντζεσκάκης για μισό μέτρο δεν κατάφερε να δώσει το παρών στον μεγάλο τελικό της σφυροβολίας, ενώ εκτός έμεινε και ο Κώστας Ζάλτος που έστειλε την σφύρα στα 73.96μ.

Ο προκριματικός της σφυροβολίας ήταν εξαιρετικός με εννέα αθλητές να έχουν επιδόσεις πάνω από τα 76,50 μέτρα.

Ο Καναδός ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Έθαν Κάτσμπεργκ ήταν ο μόνος που ξεπέρασε τα 80,00 μ., καθώς στην πρώτη του προσπάθεια πέτυχε 81,85 μέτρα.