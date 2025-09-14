Έξι ελληνικές συμμετοχές στην 3η ημέρα – Ξεχωρίζουν τελικός Καραλή και προκριματικός Τεντόγλου

Η τρίτη ημέρα (15/9) του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο, φέρνει πλούσιο ελληνικό ενδιαφέρον με συνολικά έξι αθλητές να ρίχνονται στη μάχη. Ξεχωρίζουν ο προκριματικός του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος και ο μεγάλος τελικός του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ, ενώ θα έχουμε τριπλή ελληνική παρουσία στη σφυροβολία με τους Φραντζεσκάκη, Ζάλτο και Μαντζουράνη, καθώς και τη συμμετοχή της Αριάδνης Αδαμοπούλου στο επί κοντώ των γυναικών.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, επιστρέφει στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβό του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι θα αγωνιστεί στον προκριματικό του μήκους στις 13:40 (ώρα Ελλάδας), με στόχο ένα άλμα πάνω από τα 8,15 μ. που θα του δώσει απευθείας πρόκριση στον τελικό. Παρά τις ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, ο Τεντόγλου θέλει να ολοκληρώσει τον αγώνα του με την πρώτη προσπάθεια ώστε να μην επιβαρύνει το πόδι του.

Στο επί κοντώ, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό και τη Δευτέρα θα διεκδικήσει το πρώτο του παγκόσμιο μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι φαβορί για το ασημένιο, με τον κορυφαίο Άρμαντ Ντουπλάντις να παραμένει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρυσό. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά όλες τις προσπάθειες από το ERT Sports, με την κάλυψη να ξεκινά στις 13:45 (ώρα Ελλάδας).

Το ελληνικό ενδιαφέρον ξεκινά νωρίτερα με τρεις δυνατές παρουσίες στη σφυροβολία: Χρήστος Φραντζεσκάκης, Κώστας Ζάλτος και Άγγελος Μαντζουράνης θα αγωνιστούν στα δύο προκριματικά γκρουπ (03:00 και 04:45 ώρα Ελλάδας), με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Ο Μαντζουράνης κάνει ντεμπούτο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και δηλώνει έτοιμος να κυνηγήσει μεγάλη επίδοση, ενώ ο Φραντζεσκάκης και ο Ζάλτος έχουν βλέψεις για την οκτάδα. Το όριο πρόκρισης είναι 76,50 μ.

Την ελληνική παρουσία συμπληρώνει η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντώ των γυναικών. Στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της, στοχεύει να βελτιώσει το φετινό της 4,46 μ. και να προσεγγίσει το όριο των 4,70 μ. για να βρεθεί στον τελικό.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2 και το ERT Sports.

Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας – Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου:

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

03:00 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Μαντζουράνης

03:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Αδαμοπούλου

04:30 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός

04:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Ζάλτος, Φραντζεσκάκης

05:20 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός

13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου

13:49 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Καραλής

14:23 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός

15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:06 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός

15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ