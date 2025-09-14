Τζαμαϊκανή κυριαρχία στον τελικό των 100μ – «Χρυσός» ο Σεβίλ με 9.77 (vid)

Ο 23χρονος σπρίντερ πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση, πήρε από νωρίς προβάδισμα και τερμάτισε πρώτος με 9.77, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ (προηγούμενο 9.83).
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κισέιν Τόμπσον, επίσης από την Τζαμάικα, με 9.82, ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό «1-2» για τη χώρα του. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Ολυμπιονίκης Νόα Λάιλς από τις ΗΠΑ με 9.89, χάνοντας έτσι τον τίτλο του πρωταθλητή κόσμου στα 100μ.
Oblique Seville 🇯🇲 is the World 100m Champion!!🥇🥇— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 14, 2025
🥇 Oblique Seville 🇯🇲 9.77 (PB)
🥈 Kishane Thompson 🇯🇲 9.82
🥉 Noah Lyles 🇺🇸 9.89pic.twitter.com/1yV72I6UYJ