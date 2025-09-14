Εντυπωσιακή Τζέφερσον: Χρυσό στα 100μ. με 10.61 στο Τόκιο

Με εντυπωσιακή εκκίνηση και ασταμάτητη ταχύτητα, η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε 10.61, πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων και την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Τίνα Κλέιτον από την Τζαμάικα, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο με 10.76, ενώ το χάλκινο κατέληξε στην Ολυμπιονίκη Ζουλιέν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία, με επίδοση 10.84.
SHE'S OUT OF THIS WORLD 🔥@Melissajanae21 stuns the crowd the only she way she knew how, with a lightning fast 10.61 to become the women's 100m champion 🤯#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/oxtlJWXkfl— World Athletics (@WorldAthletics) September 14, 2025