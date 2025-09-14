Εντυπωσιακή Τζέφερσον: Χρυσό στα 100μ. με 10.61 στο Τόκιο

Η Μελίσα Τζέφερσον Γούντεν κράτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον τίτλο της ταχύτερης γυναίκας στον κόσμο, θριαμβεύοντας στον τελικό των 100 μέτρων του 20ού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο.

Με εντυπωσιακή εκκίνηση και ασταμάτητη ταχύτητα, η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε 10.61, πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων και την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Τίνα Κλέιτον από την Τζαμάικα, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο με 10.76, ενώ το χάλκινο κατέληξε στην Ολυμπιονίκη Ζουλιέν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία, με επίδοση 10.84.