Καραλής: “Η ζωή μου δεν είχε πάντα ηλιοφάνεια και ουράνια τόξα, πάντα όμως πίστευα στον εαυτό μου”

Έτοιμος για τον μεγάλο τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο εμφανίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, μιλώντας στη Flash Interview μετά την πρόκρισή του το Σάββατο (13/9).

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με άνεση στον τελικό, καθώς το άλμα στα 5,75μ. ήταν αρκετό για να του χαρίσει το εισιτήριο και να τον κρατήσει σε τροχιά μεταλλίου.

Ο 25χρονος άλτης στάθηκε στους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλευρό του αλλά και στη διαδρομή του μέχρι την κορυφή:

«Όταν ήμουν μικρός, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να πηδήξω έξι μέτρα. Τώρα είναι καταπληκτικό που το καταφέρνω. Η ζωή μου δεν είχε πάντα ηλιοφάνεια και ουράνια τόξα – πάλεψα με τραυματισμούς και ψυχικές δυσκολίες, αλλά πάντα πίστευα στον εαυτό μου. Είμαι τυχερός που έχω δίπλα μου ανθρώπους που με αγαπούν και με ανεβάζουν. Προσπαθώ να πιέσω τον Ντουπλάντις να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί και το ίδιο κάνω κι εγώ».

Ο «βασιλιάς» του επί κοντώ, Άρμαντ Ντουπλάντις, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Καραλή, τονίζοντας πως περιμένει μια δυνατή μάχη τη Δευτέρα (15/9):«Ο Εμμανουήλ κάνει απίστευτα άλματα αυτή τη στιγμή, η πρόοδός του είναι τρομερή. Θα πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα, επειδή ξέρω ότι θα με πιέσει πολύ. Θα χρειαστώ μια πραγματικά καλή εμφάνιση, αλλά είμαι έτοιμος. Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι το μυαλό μου δεν φλέρταρε με τα 6,30 μέτρα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό».

Όλα τα βλέμματα, λοιπόν, στρέφονται στον τελικό της Δευτέρας, όπου Καραλής και Ντουπλάντις αναμένεται να προσφέρουν θέαμα υψηλού επιπέδου.