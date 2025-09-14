Η Ολμαν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην δισκοβολία

Η Βάλαρι Όλμαν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της δισκοβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, με εντυπωσιακή βολή στα 69,48 μ..

Η 30χρονη Αμερικανίδα επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την κυριαρχία της, προσθέτοντας έναν ακόμη τίτλο στη συλλογή της, μετά τις αντίστοιχες επιτυχίες της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 στο Τόκιο και στο Παγκόσμιο του Παρισιού το 2024.

Η Όλμαν πανηγύρισε έξαλλα το μοναδικό χρυσό που της έλειπε, καθώς το 2023 στη Βουδαπέστη είχε περιοριστεί στο ασημένιο μετάλλιο, ενώ το 2022 στο Γιουτζίν είχε κατακτήσει το χάλκινο.

Το αργυρό μετάλλιο κατέληξε στην Ολλανδή Γιορίντε φαν Κλίνκεν με 67,50 μ., ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Κουβανή Σιλίνα Μοράλες με 67,25 μ. Η Κροάτισσα Σάντρα Ελκάσεβιτς (πρώην Πέρκοβιτς), που πλέον αγωνίζεται με το επώνυμο του συζύγου της, έμεινε στην 5η θέση με 65,82 μ.