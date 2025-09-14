Ο Ινγκεμπρίγκτσεν εκτός ημιτελικού στα 1.500μ!

Μεγάλη έκπληξη στα 1.500μ. του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο, καθώς ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν έμεινε εκτός ημιτελικών!

Ο Νορβηγός Ολυμπιονίκης στα 1.500μ. και στα 5.000μ., ο οποίος φέτος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα, συμμετείχε στην τέταρτη και τελευταία προκριματική σειρά, τερματίζοντας μόλις όγδοος με χρόνο 3:37.84. Με τους πρώτους έξι να παίρνουν την πρόκριση, ο 24χρονος δεν κατάφερε να συνεχίσει στη διοργάνωση.

«Είναι πολύ χειρότερα από ό,τι νόμιζα και ήλπιζα», παραδέχθηκε ο Ινγκεμπρίγκτσεν στη μικτή ζώνη. «Δεν έχω προπονηθεί σωστά από τον Απρίλιο. Τα 1.500 μέτρα απαιτούν εξειδικευμένη δουλειά και σταθερή βάση. Απέτυχα και στα δύο».

Οι συναθλητές του παραδέχθηκαν πως αιφνιδιάστηκαν από την εικόνα του. «Στα 600μ. πριν τον τερματισμό φαινόταν ότι δυσκολευόταν», είπε ο Γάλλος Ρομέν Μορνέ, που πήρε την πρόκριση. «Στα τελευταία 100 μέτρα ο ρυθμός του έπεσε πολύ. Σκέφτηκα, ‘τώρα είναι η ευκαιρία, ίσως να μην τον κερδίσω ξανά’».

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην καριέρα του που ο Ινγκεμπρίγκτσεν δεν θα βρεθεί στον τελικό των 1.500μ. σε μεγάλη διοργάνωση. Τελευταία φορά που αποκλείστηκε τόσο νωρίς από παγκόσμιο ήταν το 2017 στο Λονδίνο, όταν, ως έφηβος, είχε μείνει 8ος στα 3.000μ. στιπλ.

Όσο για τη συμμετοχή του στα 5.000μ. την Παρασκευή, ο Νορβηγός εμφανίστηκε συγκρατημένος: «Δεν νομίζω ότι θα είναι χειρότερα, αφού εκεί το αγώνισμα έχει μικρότερη ένταση».