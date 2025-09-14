Θρίαμβος της Τζεπτσιρτσίρ στον Μαραθώνιο

Η Πέρες Τζεπτσιρτσίρ απέδειξε ξανά την κλάση της, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον Μαραθώνιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η Κενυάτισσα Ολυμπιονίκης του 2021 τερμάτισε πρώτη στα 42.195 μέτρα με χρόνο 2:24:43, επικρατώντας σε μια μάχη που κρίθηκε στα τελευταία μέτρα.

Η 31χρονη πρωταθλήτρια έδωσε μεγάλη «μάχη σώμα με σώμα» με την Τίγκστ Ασέφα από την Αιθιοπία, την οποία άφησε πίσω της μόλις για δύο δευτερόλεπτα! Για την Ασέφα ήταν μία ακόμη σκληρή ήττα, καθώς και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού είχε χάσει το χρυσό για τρία δευτερόλεπτα από τη Σιφάν Χασάν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ασέφα, πρώην κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ (2:11:53 στο Βερολίνο το 2023), ενδέχεται να το ανακτήσει σύντομα. Κι αυτό γιατί η Ρουθ Τσέπνγκετιτς, που είχε κατεβάσει το ρεκόρ σε 2:09:56 τον Οκτώβριο του 2024, βρέθηκε «θετική» σε απαγορευμένη ουσία (υδροχλωροθειαζίδη) τον περασμένο Ιούλιο.

Το βάθρο συμπλήρωσε η Τζούλια Πατερνέν από την Ουρουγουάη, η οποία στον μόλις δεύτερο Μαραθώνιο της καριέρας της πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τερματίζοντας σχεδόν τρία λεπτά πίσω από την Τζεπτσιρτσίρ και πανηγυρίζοντας μια ιστορική επιτυχία.