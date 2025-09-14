Τόκιο 2025: Εκτός τελικού στη σφυροβολία η Σταματία Σκαρβέλη

Η 30χρονη αθλήτρια έμεινε μακριά από την επίδοση που θα την έστελνε για πρώτη φορά σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στο Τόκιο.

Η Σταματία Σκαρβέλη ξεκίνησε τις προσπάθειες της, στέλνοντας την σφύρα στα 70.05 μέτρα, όμως στην δεύτερη προσπάθεια η βολή της ήταν κάτω από τα 70 μέτρα, δυσκολεύοντας το έργο της.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στην τρίτη και τελευταία βολή της, έστειλε την σφύρα κοντά στα 70 μέτρα, όμως την έβγαλε άκυρη, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα της.

Με φετινή καλύτερη επίδοση στα 71,95 μ., η έμπειρη αθλήτρια έμεινε μακριά από τις επιδόσεις της και έτσι στην τέταρτη παρουσία της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, έμεινε εκτός τελικού για ακόμη μια φορά.