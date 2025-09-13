Τρίτο σερί χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία για τον Κράουζερ (vid)

Ο Ράιαν Κράουζερ συνεχίζει να γράφει ιστορία στον παγκόσμιο στίβο. Ο Αμερικανός σφαιροβόλος, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ και τρεις φορές Ολυμπιονίκης, επέστρεψε στη δράση μετά από σχεδόν έναν χρόνο απουσίας και κατέκτησε στο Τόκιο τον τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο του.

Ο 33χρονος πρωταθλητής ξεκίνησε δυναμικά τον τελικό, περνώντας μπροστά από τη δεύτερη προσπάθειά του με 21,99 μ., και «κλείδωσε» την κορυφή στην πέμπτη ρίψη του με 22,34 μ.

Η επίδοσή του αυτή τον καθιστά τον μοναδικό, μετά τον Βέρνερ Γκίντερ (1987-1993), που κατακτά τρία συνεχόμενα χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

LIKE HE NEVER LEFT 😤



1st competition of the year 🤝 wins his 3rd world title in a row 💪



🇺🇸's Ryan Crouser proves he is still the man to beat after a mega throw of 22.34m that secures him yet another world champs gold 🥇#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/bnjYK9aIn7 — World Athletics (@WorldAthletics) September 13, 2025

Το ασημένιο μετάλλιο κατέληξε στον Μεξικανό Ουσιέλ Μουνιόζ, ο οποίος με ατομικό και εθνικό ρεκόρ 21,97 μ. στην τελευταία του προσπάθεια ανέβηκε στο βάθρο. Ο Λεονάρντο Φάμπρι, κάτοχος της κορυφαίας φετινής επίδοσης (22,82 μ.), πήρε το χάλκινο με 21,94 μ.