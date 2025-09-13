Τρίτο σερί χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία για τον Κράουζερ (vid)

Ο 33χρονος πρωταθλητής ξεκίνησε δυναμικά τον τελικό, περνώντας μπροστά από τη δεύτερη προσπάθειά του με 21,99 μ., και «κλείδωσε» την κορυφή στην πέμπτη ρίψη του με 22,34 μ.
Η επίδοσή του αυτή τον καθιστά τον μοναδικό, μετά τον Βέρνερ Γκίντερ (1987-1993), που κατακτά τρία συνεχόμενα χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Το ασημένιο μετάλλιο κατέληξε στον Μεξικανό Ουσιέλ Μουνιόζ, ο οποίος με ατομικό και εθνικό ρεκόρ 21,97 μ. στην τελευταία του προσπάθεια ανέβηκε στο βάθρο. Ο Λεονάρντο Φάμπρι, κάτοχος της κορυφαίας φετινής επίδοσης (22,82 μ.), πήρε το χάλκινο με 21,94 μ.