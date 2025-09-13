Μοναδική ελληνική συμμετοχή της 2ης ημέρας η Σκαρβέλη

Η δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο (Κυριακή 14/9) περιλαμβάνει μία μόνο ελληνική συμμετοχή, αυτή της Σταματίας Σκαρβέλη στη σφυροβολία.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, με φετινή καλύτερη επίδοση 71,95 μ., θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω και να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της (και για πρώτη φορά για Ελληνίδα αθλήτρια) στον τελικό του αγωνίσματος.

Η 27χρονη αθλήτρια θα αγωνιστεί στο β΄ προκριματικό γκρουπ, στις 04:45 ώρα Ελλάδας. Το όριο για απευθείας πρόκριση στον τελικό είναι τα 74,00 μ.

«Νιώθω πολύ καλά και αισθάνομαι πως, αν μπω και εκτελέσω σωστά και διασκεδάσω - και για μένα το να διασκεδάζω σημαίνει να ρίχνω μακριά, όσο μπορώ - τότε πιστεύω ότι τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ καλά. Πάντα υπάρχει ένα ρίσκο, αλλά φέτος είναι η χρονιά που νιώθω πραγματικά την περισσότερη αυτοπεποίθηση που είχα ποτέ, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Έχω αυτό το καλό άγχος που σε κρατά σε εγρήγορση, κι έτσι πιστεύω ότι έχω πιθανότητες. Όσο μπω μέσα και εκμεταλλευτώ τις τρεις ρίψεις στο έπακρο, πιστεύω ότι θα είμαι σε καλή θέση», είπε η αθλήτρια στην επίσημη σελίδα του ΣΕΓΑΣ.

Πρόγραμμα 2ης Ημέρας – Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Πρωί

01:30 – Μαραθώνιος Γυναικών (Τελικός)

03:00 – 1500 μ. Ανδρών (Προκριματικός)

03:00 – Σφυροβολία Γυναικών (Α΄ Γκρουπ Προκριματικά)

04:45 – Σφυροβολία Γυναικών (Β΄ Γκρουπ Προκριματικά – Σκαρβέλη)

05:05 – 100 μ. Εμπόδια Γυναικών (Προκριματικά)

Απόγευμα

12:35 – 400 μ. Ανδρών (Προκριματικός)

12:40 – Ύψος Ανδρών (Προκριματικός)

13:12 – Δισκοβολία Γυναικών (Τελικός)

13:25 – 400 μ. Γυναικών (Προκριματικός)

14:20 – 100 μ. Γυναικών (Ημιτελικός)

14:40 – Μήκος Γυναικών (Τελικός)

14:45 – 100 μ. Ανδρών (Ημιτελικός)

15:07 – 1500 μ. Γυναικών (Ημιτελικός)

15:30 – 10.000 μ. Ανδρών (Τελικός)

16:13 – 100 μ. Γυναικών (Τελικός)

16:20 – 100 μ. Ανδρών (Τελικός)

Οι αγώνες μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ2.