Επικός Καραλής: «Είμαι έτοιμος για μεγάλο ρεκόρ - Ρίξτε μου ένα ξεμάτιασμα!» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου και με μία επική ατάκα έδωσε το... σύνθημα για την ερχόμενη Δευτέρα (15/9).

Aναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Είναι καλό που ό,τι προγραμματίζω βγαίνει, ήταν ένας δύσκολος αγώνας, είχε μεγάλη αναμονή, στην αρχή έβρεχε. Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά και ελπίζω τη Δευτέρα να γίνει ένας καλός αγώνας.

Πλέον έχω φτάσει 25 χρονών, είμαι ένας αθλητής που ξέρει να διαβάζει τους αγώνες, έχω καταφέρει να περνάω τα 6 μέτρα σε κάθε διοργάνωση. Αν το σώμα μου το νιώθω καλά, αν οι συνθήκες είναι καλά, αν νιώσω καλά τον εαυτό μου, μπορώ να κάνω ένα μεγάλο ρεκόρ, κάτι πολύ μεγάλο. Το πιστεύει η ομάδα μου, το πιστεύω κι εγώ.

Αν κάνουμε ένα καλό αγώνα τακτικής και πιέσουμε λίγο ποτέ δεν ξέρεις. Αν δώσω ό,τι έχω θα σημαίνει ότι έχω πετύχει τους στόχος μας. Θέλω να τελειώσει ο αγώνας και να μην έχω τίποτα μέσα μου.

Είμαι πολύ συγκεντρωμένος δεν θέλω να λέω πολλά, θέλω να δείξω τη Δευτέρα τι μπορώ να κάνω και αν μου ρίξετε κι ένα ξεμάτιασμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο».