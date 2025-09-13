Ο Καραλής χωρίς άγχος είναι στον τελικό του άλματος επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε μόλις δύο άλματα για να καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που φιλοξενείται στο Τόκιο.

Οι 12 αθλητές που κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 5.75μ. και πάρουν την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος είναι οι: Καραλής, Κέντρικς (ΗΠΑ), Ντουπλάντις (Σουηδία), Γκούτορμσεν (Νορβηγία), Μάρσαλ (Αυστραλία), Φλοον (Ολλανδία), Κορμόντ (Γαλλία), Λίτα Μπαέρε (Γερμανία), Κολέτ (Γαλλία), Λαβιλενί (Γαλλία) Σασμά (Τουρκία) και Αμπντεσαλάμ (Κατάρ).

Ο Έλληνας πρωταθλητής πρωταθλητής άφησε τα 5.40μ. και έκανε επιτυχημένα την πρώτη του προσπάθεια στα 5.55, στην συνέχεια άφησε τα 5.70 και εξασφάλισε την πρόκριση με μία ακόμα επιτυχημένη προσπάθεια στα 5.75μ.

Ο Γιάννης Ρίζος από την πλευρά του, που αγωνίστηκε στο δεύτερο γκρουπ πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5.40μ. και είχε τρεις άκυρες στα 5.55μ.