Πρεμιέρα για την Εθνική Ομάδα στο Τόκιο – Τετραπλή συμμετοχή στο βάδην

Το 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ανοίγει αυλαία το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο, όπου για εννέα ημέρες η παγκόσμια ελίτ θα μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Την Παρασκευή (12/9), οι αποστολές είχαν την ευκαιρία να κάνουν προπόνηση στο κεντρικό στάδιο.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε εκκινήσεις στα 100 μ., η Ελίνα Τζένγκο δοκίμασε το διάδρομο του ακοντισμού, ενώ οι Εμμανουήλ Καραλής και Γιάννης Ρίζος βρέθηκαν στο χώρο του επί κοντώ. Ο Μίλτος Τεντόγλου επέλεξε προπόνηση στο προπονητήριο για να αποφύγει τον συνωστισμό, όπως και η Τατιάνα Γκούσιν. Παρόντες ήταν επίσης οι σφυροβόλοι Ζάλτος, Μαντζουράνης και Σκαρβέλη, καθώς και οι αθλητές του βάδην, με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη να κάνει αναγνωριστική στη διαδρομή των 35 χλμ.

Πρωινό ξύπνημα με βάδην

Η Ελλάδα ξεκινά δυνατά με τέσσερις συμμετοχές στα 35 χλμ. βάδην. Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θα αγωνιστεί για έβδομη φορά σε Παγκόσμιο, ενώ στις γυναίκες θα εκπροσωπηθούμε από τις Ντρισμπιώτη, Φιάσκα και Αλικανιώτη.

Οι παρουσίες στο απογευματινό πρόγραμμα

Το απόγευμα ξεχωρίζει η παρουσία του Καραλή, που διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό του επί κοντώ κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους όπως ο Ντουπλάντις και ο Κέντρικς, ενώ ο Ρίζος στοχεύει σε νέο ατομικό ρεκόρ για να βρεθεί στους καλύτερους. Η Εμμανουηλίδου θα τρέξει στην 4η προκριματική σειρά των 100 μ., με στόχο την πρόκριση στους ημιτελικούς.

Αναλυτικό πρόγραμμα πρώτης ημέρας (13/9)

Πρωί

01:30 – 35 χλμ. βάδην (Α) – Παπαμιχαήλ

01:30 – 35 χλμ. βάδην (Γ) – Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη

03:00 – Δισκοβολία (Γ) Προκριματικά (Α’ γκρουπ)

04:55 – Σφαιροβολία (Α) Προκριματικά

05:23 – 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος

Απόγευμα

12:05 – 3000 μ. στιπλ (Α)

12:30 – Μήκος (Γ) Προκριματικά

12:55 – 100 μ. (Γ) – Εμμανουηλίδου (4η σειρά, 13:16)

13:05 – Επί κοντώ (Α) – Καραλής (Α’ γκρουπ), Ρίζος (Β’ γκρουπ)

15:30 – 10.000 μ. (Γ) Τελικός

16:20 – 4x400 μ. Μικτή Σκυταλοδρομία – Τελικός

Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2.