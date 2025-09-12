MENU
Τρία μετάλλια για την Ελλάδα στο Τόκιο προβλέπει η «L’ Équipe»

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του 20ού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο (13–21 Σεπτεμβρίου), η γαλλική εφημερίδα «L’ Équipe» παρουσίασε τις προβλέψεις της για τα αποτελέσματα της διοργάνωσης. Σύμφωνα με την έγκυρη γαλλική εφημερίδα, η Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει με τρία μετάλλια, χωρίς όμως κάποιο από αυτά να είναι χρυσό.

Σήμερα (12/9) παραμονή της έναρξης  του κορυφαίου ραντεβού, η γαλλική εφημερίδα παρουσίασε τις προβλέψεις από τους εξειδικευμένους συντάκτες της για καθένα από τα αγωνίσματα της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με αυτές ο  Μίλτος Τεντόγλου, «ασημένιος» το 2022 και «χρυσός» το 2023, θα περιοριστεί στην τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, πίσω από τους, Εχάμερ (Ελβετία/1ος) και Φουρλάνι (Ιταλία (2ος).

Ασημένιο μετάλλιο προβλέπει για τον Εμμανουήλ Καραλή, πίσω από το μύθο του επί κοντώ, Ντουπλάντις και μπροστά από τον Μάρσαλ (Αυστραλία) , αλλά και για την Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό, πίσω από την Κιταγκούτσι (Ιαπωνία) και μπροστά από την Βιλάγκος (Σερβία).

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα πήρε δύο μετάλλια το 2023 με Μίλτο Τεντόγλου (Μήκος/χρυσό) και  Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (35χλμ. βάδην/χάλκινο), ενώ η προηγούμενη φορά που είχαμε πάνω από ένα μετάλλιο ήταν το 2003 με, Μιρέλα Μανιάνι (ακοντισμός/χρυσό), Τασούλα Κελεσίδου (δισκοβολία /ασημένιο), Κατερίνα Βόγγολη (δισκοβολία/χάλκινο), Περικλής Ιακωβάκης (400μ. εμπόδια/χάλκινο) και Κατερίνα Θάνου (100μ./χάλκινο).

Ανάμεσα σε άλλες προβλέψεις η «L’ Equipe», δίνει νικητή στα 100μ. ανδρών τον  Τόμσον (Τζαμάικα) σε εκείνα των γυναικών, την  Τζέφερσον-Γούντεν (ΗΠΑ), ενώ στα 200μ. Λάιλς (ΗΠΑ) και  Άλφρεντ (Αγία Λουκία), ενώ στο Μαραθώνιο, Γκελέτα (Αιθιοπία) και Ασέφα (Αιθιοπία), σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

