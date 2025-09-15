Γκόρντον Γκράχαμ: Η «φωνή» του IRONMAN αποκλειστικά στο SDNA!

Ο διάσημος εκφωνητής αγώνων IRONMAN®, Γκόρντον Γκράχαμ, μιλάει αποκλειστικά στο SDNA με αφορμή τους αγώνες ΔΕΗ IRONMAN® 70.3®, το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3®, Costa Navarino, Peloponnese Greece 2025 που θα λάβουν χώρα στην Πελοπόννησο το τριήμερο 24-26 Οκτωβρίου και θα καλύψει ο ίδιος με την ιδιαίτερη φωνή του!

Ο κάθε τερματισμός σε αγώνα IRONMAN είναι ξεχωριστός. Ή μάλλον τον κάνει ξεχωριστό η φωνή που τον… συνοδεύει και τον «ντύνει». Ο λόγος για τον σπουδαίο παρουσιαστή και εκφωνητή, Γκόρντον Γκράχαμ, ο οποίος καλύπτει τα τελευταία περίπου 15 χρόνια αγώνες IRONMAN, όντας η «φωνή» του συγκεκριμένου αθλήματος και μιλά αποκλειστικά στο SDNA σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη!

Ο Γκόρντον Γκράχαμ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότια Αφρική, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του ως ραδιοφωνικός παραγωγός και επαγγελματίας εκφωνητής στη συνέχεια. Το 2009 πήρε μέρος στον πρώτο του αγώνα IRONMAN 70.3, ενώ ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε τον αγώνα IRONMAN στην Nelson Mandela Bay, αλλά δεν κατάφερε να τερματίσει την κούρσα. Τότε, έπιασε το μικρόφωνο και μετέδωσε τον υπόλοιπο αγώνα ως ο εκφωνητής του! Και εκεί άρχισαν όλα…

Γκόρντον, ποιο ήταν το πρώτο σου ερέθισμα με τους αγώνες IRONMAN® και τι σε έκανε να αγαπήσεις το άθλημα αυτό;

«Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία! Το 2008, όπου περνούσα κάποια δύσκολα προσωπικά ζητήματα και χρειαζόμουν ένα νέο στόχο, φιλοξένησα μια συνέντευξη με τους διοργανωτές του IRONMAN® South Africa στη ραδιοφωνική μου εκπομπή. Χωρίς να το γνωρίζω, ο εργοδότης μου, τους είχε ζητήσει να με προκαλέσουν να κάνω τον αγώνα την επόμενη χρονιά και εγώ είπα ΝΑΙ χωρίς να ξέρω πολλά για το IRONMAN® και το τι αυτό συνεπαγόταν.

Η προπόνηση ξεκίνησε, έπεσα κατευθείαν στα βαθιά, αλλά δούλεψα σκληρά και σε αυτή τη διαδικασία της εκπαίδευσης βρήκα την αυτοπεποίθηση και αγάπησα την πρώτη μου περιπέτεια Κολύμβησης, Ποδηλασίας και Τρεξίματος - τόσο πολύ που το συνέχισα και στην πορεία. Λατρεύω το γεγονός ότι η προπόνηση για το IRONMAN® είναι ένα τόσο τεράστιο μέρος της συνολικής εμπειρίας. Γι' αυτό αγαπώ τόσο πολύ αυτό το άθλημα - γιατί σου δείχνει ότι μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα από όσα νόμιζες ότι μπορούσες!».

Είναι αλήθεια ότι ξεκίνησες να σχολιάζεις - παρουσιάζεις αγώνες το 2010 μετά από μια κούρσα που δεν ολοκλήρωσες στην Νότια Αφρική στον πρώτο σου κιόλας αγώνα;

«Ναι, κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Είχα κάνει στη σειρά πέντε IRONMAN® 70.3® στη Νότια Αφρική και αποφάσισα ότι έπρεπε μείνω για έναν χρόνο εκτός. Τότε με ρώτησαν αν, σε περίπτωση που δεν αγωνιζόμουν στο South Africa 70.3®, θα ήθελα να το παρουσιάσω. Είπα ναι και τρεις μήνες αργότερα είχα προπονηθεί για το Full Distance IRONMAN®, ολοκλήρωσα το κολυμβητικό σκέλος, έφτασα στα μισά του ποδηλατικού σκέλους και το σώμα μου απλά αρνήθηκε να συνεχίσει, οπότε σταμάτησα στα μισά του δρόμου.

Όταν ο υπεύθυνος της διοργάνωσης με κάλεσε για να μάθει τι συνέβη, μου είπε χαρακτηριστικά «λοιπόν, αντί να κάθεσαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου σου και να λυπάσαι τον εαυτό σου, έλα να δουλέψεις». Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας Full IRONMAN® στον οποίο ήμουν εκφωνητής και ήταν συναρπαστικά! Ξεκίνησα ως Αθλητής και τελείωσα τη μέρα μου ως Εκφωνητής!».

Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχεις να αντιμετωπίσεις περιγράφοντας για πολλές ώρες έναν αγώνα IRONMAN®;

«Ως Εκφωνητές/Παρουσιαστές, πιστεύω ότι δουλειά μας είναι κρατάμε τους αθλητές ενημερωμένους και ενθουσιώδεις καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ώστε να μπορούν να συνεχίσουν. Και βέβαια να έχουμε την απαραίτητη διάδραση με τους θεατές. Θα έλεγα ότι είμαστε σαν «μαζορέτες» για τους αθλητές μας - ό,τι κάνουμε και λέμε έχει στόχο να τονώσει την ψυχολογία τους να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν - και μετά γιορτάζουμε μαζί τους την επιτυχία τους.

Δεν έχει να κάνει ποτέ με το εγώ μας, έχει να κάνει με τον αθλητή. Χειροκροτούμε τον πρώτο που θα τερματίσει, αλλά χειροκροτούμε εξίσου και τον τελευταίο που θα περάσει τη γραμμή του τερματισμού! Το πιο δύσκολο κομμάτι θα έλεγα ότι είναι να διατηρήσεις αυτή την ενέργεια στο ίδιο υψηλό επίπεδο για 8 ώρες σε ένα IRONMAN® 70.3® ή για 16 ώρες σε ένα full distance IRONMAN®. Ενώ αυτό είναι δύσκολο για το σώμα, είναι πραγματικά εκπληκτικό και μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω αυτή τη δουλειά. Αγαπώ τους ανθρώπους και αυτοί που συμμετέχουν σε ένα αγώνα IRONMAN® είναι, για εμένα, οι πιο εμπνευσμένοι άνθρωποι στον κόσμο!».

Η φράση «You are an IRONMAN» αποτελεί σήμα κατατεθέν των αγώνων. Πώς αισθάνεσαι κάθε φορά που τη λες σε έναν αθλητή που τερματίζει;

«Αρχικά, το να πεις σε κάποιον ή κάποια «Είσαι IRONMAN» είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Το να πεις σε κάποιον ότι πέτυχε τον στόχο του είναι ένα εκπληκτικό προνόμιο! Νιώθω το ίδιο έντονα φορτισμένος κάθε φορά που το λέω γιατί θέλω κάθε αθλητής να θυμάται για πάντα την πρώτη φορά που το άκουσε, γιατί ξέρω τι σημαίνει αυτή η φράση για εκείνον. Δεν είναι απλώς μια φράση, είναι το τελικό αποτέλεσμα αμέτρητων ωρών προπόνησης, νωρίς το πρωί, με κακές καιρικές συνθήκες, ενώ μπορεί να μην είχαν όρεξη να προπονηθούν αλλά τελικά να το κάνουν με καθαρά ανθρώπινη δύναμη και αποφασιστικότητα! Σέβομαι, λοιπόν, τη φράση αυτή, και νιώθω τόσο τυχερός που τη λέω στους αθλητές, ειδικά σε αυτούς που το ακούν για πρώτη φορά. Δεν είναι μόνο οι λέξεις, είναι αυτό που σημαίνει για τους καταπληκτικούς αθλητές μας, είναι έμπνευση!».

Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται ένας αθλητής για να ξεχωρίσει στο IRONMAN;®

«Στο IRONMAN® συνηθίζουνε να λέμε «Το να τερματίζεις σημαίνει να κερδίζεις», οπότε η πρώτη προτεραιότητα για κάθε αθλητή είναι να κάνει τη σκληρή δουλειά για να βεβαιωθεί ότι μπορεί να φτάσει στη γραμμή τερματισμού - δεν υπάρχουν συντομεύσεις στο όμορφο άθλημά μας. Δεν μπορείς να προσποιηθείς σε έναν αγώνα IRONMAN®. Αν δεν έχεις κάνει την απαραίτητη προπόνηση, θα το αντιληφθείς γρήγορα την ημέρα του αγώνα. Κάθε προπόνηση είναι σαν επένδυση. Επενδύεις στην προπόνηση και την ημέρα του αγώνα κάνεις «ανάληψη» από την «προπονητική τράπεζα» - οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετά εκεί για να τα καταφέρετε!».

Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που θυμάσαι μετά από τόσες διοργανώσεις που έχεις καλύψει σε όλο τον κόσμο;

«Ουάου, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση για να απαντηθεί, καθώς υπάρχουν τόσες πολλές αξέχαστες στιγμές με το IRONMAN®, η επική φύση αυτού του αθλήματος προσφέρεται για να δεις απίστευτα πράγματα να γίνονται από καταπληκτικούς ανθρώπους. Το να βλέπεις από κοντά τον Jan Frodeno να κερδίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα IRONMAN® 70.3® ήταν απίστευτο. Το να συνομιλήσω προσωπικά με τον Kristian Blummenfelt ήταν απλά συγκλονιστικό. Αλλά υπάρχουν μερικές στιγμές που ξεχωρίζουν για μένα. Στην Τουρκία, το 2019, είχαμε έναν αθλητή που τα πόδια του τον εγκατέλειψαν μόλις πάτησε στο χαλί τερματισμού. Δεν μας επιτρεπόταν να τον βοηθήσουμε, αλλά κρατήσαμε το πλήθος τόσο ενθουσιασμένο που τελικά τον παρακινήσαμε να συρθεί μέχρι τον τερματισμό, αυτό ήταν καταπληκτικό.

Στη Γαλλία, πέρυσι, μια αθλήτρια έχασε το χρονικό όριο του αγώνα για 90 δευτερόλεπτα.. πήγαμε όμως ανάμεσα στο πλήθος για να τη χειροκροτήσουμε και να την κάνουμε να νιώσει καταπληκτικά για το επίτευγμά της και έτσι κι έγινε. Τι στιγμή! Και η αγαπημένη μου ανάμνηση είναι από πέρυσι στην Ελλάδα, στο IRONMAN® 70.3® Greece στον Μαραθώνα, όπου ένας 84χρονος κύριος από τη Γερμανία, τερμάτισε τον αγώνα πολύ κοντά στο χρονικό όριο και το πλήθος ξετρελάθηκε πανηγυρίζοντας αυτόν τον ήρωα! Η Ελλάδα ξέρει πώς να διοργανώνει ένα πάρτι στη γραμμή τερματισμού και αυτό ήταν τεράστιο!».

Τι θα συμβούλευες κάποιον που θέλει να ξεκινήσει τώρα το IRONMAN® και ποιο είναι το μήνυμα σου ενόψει των αγώνων που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα;

«Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση! Πάμε λοιπόν! Ξεκινήστε συνετά, μην κάνετε περισσότερα από όσα μπορεί να αντέξει το σώμα σας, ειδικά στην αρχή. Διαβάστε όσα περισσότερα μπορείτε για το πώς να προπονηθείτε για αυτήν την απίστευτη περιπέτεια. Βρείτε φίλους που έχουν κάνει τον αγώνα και κάντε ένα εκατομμύριο ερωτήσεις. Γίνετε μέλος μιας προπονητικής ομάδας - στο IRONMAN αγωνιζόμαστε μόνοι μας αλλά προπονούμαστε μαζί. Προτείνω πάντα να συμμετέχετε σε μια ομάδα και να βρείτε έναν προπονητή για να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να εκτελέσετε σωστά τις προπονήσεις σας. Ένας επαγγελματίας προπονητής θα ξέρει πώς να σας οδηγήσει στη γραμμή τερματισμού, και θα σχεδιάσει ένα πλάνο αποκλειστικά για εσάς. Μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Μην παραμελείτε κανένα μέρος της προπόνησης, μερικές φορές οι άνθρωποι αγαπούν να οδηγούν τα ποδήλατά τους και έτσι εστιάζουν πιο πολύ σε αυτό και δεν κάνουν αρκετό κολύμπι ή τρέξιμο. Ισορροπήστε τα και επικεντρωθείτε στο πιο αδύναμο μέρος σας. Κάντε, επίσης, κανονική προπόνηση ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο (εύχομαι να είχα προπονηθεί περισσότερο στο γυμναστήριο, καθώς έτσι μπορείς να αποφύγεις πολλούς τραυματισμούς). Αλλά να είστε, επίσης, ευγενικοί με τον εαυτό σας, εάν ζορίζεστε, μην διστάσετε να παραλείψετε μια προπόνηση και να ξεκουραστείτε. Ακούστε το σώμα σας. Πρέπει να αφιερώνετε ίδιο χρόνο για ξεκούραση και προπόνηση, αλλιώς θα «καείτε»!

Και τώρα, σε όσους αγωνίζονται τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, λέω ένα μεγάλο μπράβο για όλη την προπόνηση και την αφοσίωση! Είστε καταπληκτικοί! Ερχόμαστε στις ρίζες του IRONMAN® στην Ελλάδα φέτος και σας περιμένει ένα απίθανο Σαββατοκύριακο! Εμπιστευτείτε την προπόνησή σας και τον εαυτό σας, μεγάλο μέρος του IRONMAN® είναι ψυχική δύναμη, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Πείτε στην οικογένειά σας ότι είστε ευγνώμονες για όλη την υπομονή και την υποστήριξή τους - η προπόνηση μάς κρατά συνεχώς απασχολημένους και πρέπει πάντα να θυμόμαστε να είμαστε ευγνώμονες σε όσους μας υποστηρίζουν σε όλη αυτή τη μεγαλειώδη προσπάθεια.

Τέλος, όταν έρθετε στο ΔΕΗ IRONMAN® 70.3®, Costa Navarino, Peloponnese Greece 2025, στις 24-26 Οκτωβρίου, ελάτε με χαμόγελο, ελάτε έτοιμοι να αγκαλιάσετε αυτήν την περιπέτεια. Η ομάδα της IRONMAN Greece είναι καταπληκτική! Θέλουν να πετύχετε και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν ώστε η ημέρα του αγώνα να είναι η καλύτερη ημέρα της ζωής σας. Θα κάνουν ό,τι μπορούν για να σας δουν στην εκκίνηση και κυρίως για να σας δουν στη γραμμή τερματισμού!».