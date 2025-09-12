CAS: Τετραετής αποκλεισμός του Νάιτον για παράβαση κανόνων ντόπινγκ

Ο Αμερικανός σπρίντερ Έριγιον Νάιτον τιμωρήθηκε με τετραετή αποκλεισμό για παραβίαση κανόνα κατά του ντόπινγκ, αφού το CAS (Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού) επικύρωσε σήμερα (12/9) εν μέρει τις εφέσεις της παγκόσμιας ομοσπονδίας Στίβου (WA) και του παγκόσμιου οργανισμού αντιντόπινγκ (WADA).

Η απαγόρευση του ισχύει από την Παρασκευή, με την πίστωση του προσωρινού αποκλεισμού που εξέτισε μεταξύ 12 Απριλίου και 19 Ιουνίου πέρυσι, εμποδίζοντας τον 21χρονο να αγωνιστεί στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο.

Ο Νάιτον, ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής στα 200 μέτρα το 2023, κατηγορήθηκε για ADRV τον Μάιο του 2024, όταν ένας έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνα αποκάλυψε την παρουσία επιτρενβολόνης, ενός αναβολικού στεροειδούς που βρίσκεται στη λίστα απαγορευμένων ουσιών της WADA.

Ο οργανισμός αντιντόπινγκ των ΗΠΑ (USADA) προσπάθησε να επιβάλει κυρώσεις στον Νάιτον, αλλά ένα Διαιτητικό Δικαστήριο δήλωσε ότι δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί, καθώς «δεν έφερε κανένα πταίσμα ή αμέλεια» σε σχέση με τη χρήση και την παρουσία της ουσίας.

Η απόφαση του επέτρεψε να αγωνιστεί στα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ωστόσο, η World Athletics και ο παγκόσμιος οργανισμός κατά του ντόπινγκ άσκησαν έφεση στο ανώτατο δικαστήριο του αθλητισμού κατά της USADA και του Νάιτον για να ακυρώσουν την απόφαση του Δικαστηρίου και οι δύο εφέσεις εξετάστηκαν από κοινού.

«Η WA και η WADA έκριναν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο αθλητής και οι εξηγήσεις του για ένα σενάριο μόλυνσης από κρέας δεν επαρκούσαν για την απαιτούμενη απόδειξη πηγής και ήταν στατιστικά αδύνατες», ανέφερε η CAS σε ανακοίνωσή της.

«Ο Νάιτον υποστήριξε ότι ο ADRV προκλήθηκε από την κατανάλωση ενός πιάτου με ουρά βοδιού μολυσμένο με τρενβολόνη».

Η τρενβολόνη είναι ένας γνωστός αυξητικός παράγοντας που χρησιμοποιείται νόμιμα σε βοοειδή που παράγονται και εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Επιτροπή CAS έκρινε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι η ουρά βοδιού που εισάγεται στις ΗΠΑ είναι πιθανό να περιέχει υπολείμματα τρενβολόνης στο επίπεδο που απαιτείται για να έχει προκαλέσει το Δυσμενές Αναλυτικό Εύρημα του αθλητή», πρόσθεσε.