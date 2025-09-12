Ο «τελευταίος χορός» για την Φρέϊζερ-Πράϊς

Σε ηλικία σχεδόν 39 ετών, η θρυλική Τζαμαϊκανή πρωταθλήτρια των δρόμων ταχύτητας, Σέλι Αν Φρέϊζερ Πράϊς, θα απόχωρήσει από την ενεργό δράση, αμέσως μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο και στην χώρα απ' όπου άρχισαν όλα πριν από σχεδόν 18 χρόνια.

Η εντυπωσιακή καριέρα της Πράϊς άρχισε στην Οσάκα το 2007, όταν σε ηλικία 20 ετών, έλαβε μέρος στην σκυταλοδρομίας 4x100μ. και βοήθησε την ομάδα της Τζαμάικας να φθάσει στον τελικό. Αν και δεν επιλέχθηκε για τον τελικό αγώνα, έλαβε το αργυρό μετάλλιο για την συμμετοχή της στους αγώνες.

«Έχει κλείσει ο κύκλος. Το να τελειώνεις εκεί που άρχισαν όλα είναι φανταστικό», δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένη η Πράϊς από τις Βρυξέλλες στο τέλος Αυγούστου.

Η... μακροβιότερη σπρίντερ έχει κατακτήσει τα πάντα, καθώς στην συλλογή της διαθέτει δέκα χρυσά μετάλλια από παγκόσμια πρωταθλήματα (σ.σ. πέντε στα 100 μέτρα), οκτώ Ολυμπιακά μετάλλια, συμπεριλαμβανομένων δύο στην «κούρσα της μίας ανάσας» (Πεκίνο 2008 και Λονδίνο 2012), με αργυρό στο Τόκιο το 2021 και χάλκινο στο Ρίο το 2016.

Με 20 διεθνή μετάλλια συνολικά (12 παγκόσμια, 8 Ολυμπιακά), η βραχύσωμη Τζαμαϊκανή πρωταθλήτρια, παρέμενε για καιρό στην... επιβλητική σκιά του συμπατριώτη της Γιουσέιν Μπολτ.

«Εξελιχθήκαμε μαζί και κατακτήσαμε δύο συνεχόμενους Ολυμπιακούς και παγκόσμιους τίτλους. Ήταν καταπληκτική για τον αθλητισμό γενικότερα», σχολίασε ο κορυφαίος σπρίντες όλων των εποχών και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 100μ. με 9.58.

Ωστόσο, οι τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες της άφησαν μια πικρή γεύση στο στόμα. Η Τζαμαϊκανή πρωταθλήτρια υπέστη κρίση πανικού, αφού της αρνήθηκαν την είσοδο στο στάδιο προθέρμανσης πριν από τους ημιτελικούς των 100 μέτρων. Αργότερα, οι ιθύνοντες της Τζαμαϊκανής αποστολής, ανακοίνωσαν ότι τραυματίσθηκε στον οπίσθιο μηριαίο.

«Ήταν δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που δεν μπόρεσα να λάβω θέση στην γραμμή εκκίνησης», σχολίασε η έμπειρη δρομέας.

Στο τέλος Ιουνίου, η κορυφαία σπρίντερ προκρίθηκε για το Τόκιο τερματίζοντας τρίτη στους αγώνες πρόκρισης της Τζαμάικας (σ.σ. με 10.91, η καλύτερη επίδοσή της της σεζόν), πίσω από την νεαρή Τία Κλέιτον και την Σερίκα Τζάκσον.

«Είμαι σίγουρη ότι πολλοί πίστευαν πως δεν θα τα κατάφερνα. Δεν θα είχα στοιχηματίσει στον εαυτό μου για μια θέση στην πρώτη τριάδα. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχω τίποτε να χάσω, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο: με παρακινεί και με ωθεί. Είμαι επικεντρωμένη στον ανταγωνισμό και στην νίκη. Εχω αφιερώσει πολλά χρόνια από την ζωή μου στον αθλητισμό και πλέον σχεδιάζω τώρα να αφιερώσω χρόνο στην οικογένειά μου», επεσήμανε χαρακτηριστικά η Πράϊς.