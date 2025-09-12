Τα όρια πρόκρισης στους τελικούς και τα διαδοχικά ύψη

Τα όρια πρόκρισης στους τελικούς των αλτικών και ριπτικών αγωνισμάτων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο (13-21/9) έγιναν γνωστά από τους διοργανωτές.

Οι επιδόσεις είναι αρκετά υψηλές και είναι πιθανό σε πολλά αγωνίσματα η πρόκριση να παιχτεί χαμηλότερα. Στον τελικό προκρίνονται όσοι πετύχουν τα όρια πρόκρισης ή οι 12 καλύτερες επιδόσεις.

Τα όρια (Άνδρες/Γυναίκες)

Ύψος: 2,30 μ./1,97 μ.

Επί κοντώ: 5,80 μ./4,70 μ.

Μήκος: 8,15 μ./6,75 μ.

Τριπλούν 17,10 μ./14,35 μ.

Σφαιροβολία: 21,35 μ./19,20 μ.

Δισκοβολία: 66,50 μ./64,00 μ.

Σφυροβολία: 76,50 μ./74,00 μ.

Ακοντισμός: 84,50 μ./62,50 μ.

Διαδοχικά ύψη προκριματικού

Επί κοντώ Ανδρών: 5,40 μ., 5,,5 μ., 5,70 μ., 5,75 μ., 5,80 μ.

Επί κοντώ Γυναικών: 4,25 μ., 4,45 μ., 4,60 μ., 4,65 μ., 4,70 μ.

Ύψος Γυναικών: 1,83 μ., 1,88 μ., 1,92 μ., 1,95 μ., 1,97 μ.