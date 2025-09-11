Το αφιέρωμα του ΣΕΓΑΣ ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος

Αφιέρωμα στις καλύτερες ελληνικές επιδόσεις και θέσεις ανά αγώνισμα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ο ΣΕΓΑΣ, δύο ημέρες πριν την έναρξη του φετινού, στο Τόκιο, προγραμματισμένη για το Σάββατο (13/9).

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΣΕΓΑΣ:

«Στα 42 χρόνια ιστορίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου, η Ελλάδα έχει εκπροσωπηθεί σε όλα τα αγωνίσματα πλην του νεότερου που εισήχθη στο πρόγραμμα, τα 4Χ400 μ. μικτή σκυταλοδρομία.

Στο τελευταίο αφιερωματικό κείμενο για την παρουσία της Ελλάδας στο θεσμό, και αφού καταγράψαμε όλες τις ελληνικές παρουσίες στο 1ο μέρος, το 2ο και το 3ο, θα κλείσουμε με τις καλύτερες επιδόσεις που έχουν σημειώσει διαχρονικά οι εκπρόσωποι της χώρας μας, όπως επίσης και τις κορυφαίες θέσεις που έχουν καταλάβει ανά αγώνισμα.

Η Ελλάδα έχει κατακτήσει μετάλλια σε 4 αγωνίσματα ανδρών και 7 γυναικών, συνολικά δηλαδή σε 11. Αυτή η ενδεκάδα περιλαμβάνει τα σπριντ (4 μετάλλια), τα εμπόδια (1), τα άλματα (8), τις ρίψεις (11) και το βάδην (1). Στις αποστάσεις η καλύτερη θέση είναι η 7η, στις σκυτάλες η 6η και στα σύνθετα η 9η.

Εφτά από τις καλύτερες επιδόσεις ανά αγώνισμα αθλητών και αθλητριών μας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, φιγουράρουν στον πίνακα με τα πανελλήνια ρεκόρ που είναι σε ισχύ. Πρόκειται για τις επιδόσεις στα 100 μ., τα 10.000 μ. και τα 35 χλμ. βάδην ανδρών, όπως επίσης τα 100 μ., το επί κοντώ, τα 35 χλμ. βάδην, αλλά και τα 10 χλμ. βάδην γυναικών, ένα αγώνισμα που δεν διεξάγεται πια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η ιδιαιτερότητα αυτού του ρεκόρ, που είναι 44.12 και ανήκει στην Αθηνά Παπαγιάννη από το 2005, είναι ότι η επίδοση ήταν πέρασμα σε αγώνα 20 χλμ. βάδην. Στην ίδια κούρσα, η Αθανασία Τσουμελέκα είχε ακόμα καλύτερο πέρασμα, 44.05, ωστόσο δεν πήρε θέση στην τελική κατάταξη, καθώς ακυρώθηκε από τους κριτές στα τελευταία χιλιόμετρα κι έτσι η επίδοσή της δεν αναγνωρίστηκε.

Οι καλύτερες ελληνικές επιδόσεις και θέσεις ανά αγώνισμα:

100 μ.

Καλύτερη επίδοση

Άγγελος Παυλακάκης 10.11 - Κατερίνα Θάνου 10.83

Καλύτερη θέση

Αλέξανδρος Τερζιάν / Αλέξης Αλεξόπουλος / Άγγελος Παυλακάκης ημιτελικά - Κατερίνα Θάνου 2η

200 μ.

Καλύτερη επίδοση

Κώστας Κεντέρης 20.03 - Κατερίνα Κόφφα 22.70

Καλύτερη θέση

Κώστας Κεντέρης 1η - Κατερίνα Κόφφα / Μαρία Μπελιμπασάκη / Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ημιτελικά

400 μ.

Καλύτερη επίδοση

Δημήτρης Ρέγας 46.22 - Δήμητρα Ντόβα 52.29

Καλύτερη θέση

Κώστας Μουμουλίδης / Τάσος Γκούσης, /Στέλιος Δημότσιος / Δημήτρης Ρέγας / Δημήτρης Γράβαλος προκριματικά - Δήμητρα Ντόβα / Ειρήνη Βασιλείου ημιτελικά

800 μ.

Καλύτερη επίδοση

Παναγιώτης Στρουμπάκος 1.45.94 - Ελένη Φιλάνδρα 2.04.39

Καλύτερη θέση

Παναγιώτης Στρουμπάκος ημιτελικά - Θεώνη Κωστοπούλου / Ελένη Φιλάνδρα προκριματικά

1.500 μ.

Καλύτερη επίδοση

Νότης Παπούλιας 3.40.30 - Ειρήνη Θεοδωρίδου 4.11.14

Καλύτερη θέση

Σπύρος Σπύρου / Νότης Παπούλιας προκριματικά - Ειρήνη Θεοδωρίδου / Καρολίνα Σκούρτη / Νάντια Εφεντάκη προκριματικά

5.000 μ.

Καλύτερη επίδοση

Φίλιππος Φιλίππου 13.40.81 - Μαρία Πρωτοπαππά 15.32.04

Καλύτερη θέση

Φίλιππος Φιλίππου ημιτελικά - Χρυσοστομία Ιακώβου / Μαρία Πρωτοπαππά προκριματικά

10.000 μ.

Καλύτερη επίδοση

Σπύρος Ανδριόπουλος 28.07.17 - Χρυσοστομία Ιακώβου 32.41.46

Καλύτερη θέση

Σπύρος Ανδριόπουλος 7η - Χρυσοστομία Ιακώβου 16η

Μαραθώνιος

Καλύτερη επίδοση

Νίκος Πολιάς 2.13.53 - Μαρία Πολύζου 2.39.10

Καλύτερη θέση

Νίκος Πολιάς 19η - Μαρία Πολύζου 12η

3.000 μ. στιπλ

Καλύτερη επίδοση

Γιώργος Γιαννέλης 8.30.55 - Ειρήνη Κοκκιναρίου 10.19.62

Καλύτερη θέση

Αντώνης Βούζης / Γιώργος Γιαννέλης προκριματικά - Ειρήνη Κοκκιναρίου προκριματικά

110 μ. /100 μ. εμπόδια

Καλύτερη επίδοση

Κώστας Δουβαλίδης 13.43 - Φλώρα Ρεντούμη 12.88

Καλύτερη θέση

Κώστας Δουβαλίδης ημιτελικά - Φλώρα Ρεντούμη ημιτελικά

400 μ. εμπόδια

Καλύτερη επίδοση

Περικλής Ιακωβάκης 48.17 - Φανή Χαλκιά 55.66

Καλύτερη θέση

Περικλής Ιακωβάκης 3η - Φανή Χαλκιά / Χριστίνα Χαντζή-Νεάγκ ημιτελικά

Ύψος

Καλύτερη επίδοση

Λάμπρος Παπακώστας / Δημήτρης Χονδροκούκης 2.32 - Νίκη Μπακογιάννη / Τόνια Στεργίου 1.92

Καλύτερη θέση

Δημήτρης Χονδροκούκης 5η - Τόνια Στεργίου 13η (προκριματικά)

Επί κοντώ

Καλύτερη επίδοση

Κώστας Φιλιππίδης 5.75 - Κατερίνα Στεφανίδη 4.91

Καλύτερη θέση

Κώστας Φιλιππίδης 6η - Κατερίνα Στεφανίδη 1η

Μήκος

Καλύτερη επίδοση

Μίλτος Τεντόγλου 8.52 - Νίκη Ξάνθου 6.94

Καλύτερη θέση

Μίλτος Τεντόγλου 1η - Νίκη Ξάνθου 2η

Τριπλούν

Καλύτερη επίδοση

Χρήστος Μελέτογλου 17.12 - Βούλα Τσιαμήτα 15.07

Καλύτερη θέση

Χρήστος Μελέτογλου 7η - Βούλα Τσιαμήτα 1η

Σφαίρα

Καλύτερη επίδοση

Νικόλας Σκαρβέλης 19.55 - Ειρήνη Τερζόγλου 18.39

Καλύτερη θέση

Δημήτρης Κουτσούκης 17η (προκριματικά) - Ειρήνη Τερζόγλου 12η

Δίσκος

Καλύτερη επίδοση

Κώστας Γεωργακόπουλος 59.54 - Τασούλα Κελεσίδου 67.14

Καλύτερη θέση

Κώστας Γεωργακόπουλος 13η (προκριματικά) - Τασούλα Κελεσίδου 2η

Σφύρα

Καλύτερη επίδοση

Χρήστος Πολυχρονίου 78.31 - Σταματία Σκαρβέλη 69.65

Καλύτερη θέση

Χρήστος Πολυχρονίου 6η - Σταματία Σκαρβέλη 17η (προκριματικά)

Ακόντιο

Καλύτερη επίδοση

Κώστας Γκατσιούδης 89.95 - Άννα Βερρούλη 68.50 (παλαιού τύπου), Μιρέλα Μανιάνι 67.09

Καλύτερη θέση

Κώστας Γκατσιούδης 2η - Μιρέλα Μανιάνι 1η

10 χλμ. βάδην (μόνο γυναίκες)

Καλύτερη επίδοση

Αθηνά Παπαγιάννη 44.12 (πέρασμα εκτός σταδίου), Χριστίνα Κοκκότου 48.52.36 (10.000 μ. εντός σταδίου)

Καλύτερη θέση

Χριστίνα Κοκκότου (προκριματικός)

20 χλμ. βάδην

Καλύτερη επίδοση

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 1:23.48 - Αθηνά Παπαγιάννη 1:29.21

Καλύτερη θέση

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 16η - Αθηνά Παπαγιάννη 6η

35 χλμ. βάδην

Καλύτερη επίδοση

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 2:34.48 - Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 2:41.58

Καλύτερη θέση

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 29η - Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 3η

50 χλμ. βάδην

Καλύτερη επίδοση

Σπύρος Καστάνης 3:56.41 - Αγγελική Μακρή 4:54.09

Καλύτερη θέση

Θεόδωρος Σταματόπουλος 11η - Αγγελική Μακρή 14η

Δέκαθλο /Έπταθλο

Καλύτερη επίδοση

Μάκης Κορκίζογλου 7.867 - Ρούλα Στρατάκη 6.077

Καλύτερη θέση

Μάκης Κορκίζογλου 13η - Ρούλα Στρατάκη 9η

4Χ100 μ.

Καλύτερη επίδοση

Αλέξανδρος Γενοβέλης, Θωμάς Σμπώκος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Άγγελος Παυλακάκης 38.74 - Μαρία Τσώνη, Κατερίνα Κόφφα, Μαρίνα Βασαρμίδου, Κατερίνα Θάνου 43.15

Καλύτερη θέση

Άγγελος Αγγελίδης, Νίκος Χατζηνικολάου, Θοδωρής Γκάτζιος, Κοσμάς Στράτος / Αλέξανδρος Γενοβέλης, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Ναυπλιώτης, Αλέξανδρος Τερζιάν / Αλέξανδρος Γενοβέλης, Θωμάς Σμπώκος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Άγγελος Παυλακάκης ημιτελικά - Γωγώ Κοκλώνη, Φρόσω Πατσού, Όλγα Καϊδαντζή, Κατερίνα Θάνου 6η

4Χ400 μ.

Καλύτερη επίδοση

Στέλιος Δημότσιος, Τάσος Γκούσης, Παναγιώτης Σαρρής, Περικλής Ιακωβάκης 3.02.31 - Χαρά Μπουντά, Φανή Χαλκιά, Γεωργία Κουμνάκη, Χρύσα Γκουντενούδη 3.33.88

Καλύτερη θέση

Στέλιος Δημότσιος, Τάσος Γκούσης, Παναγιώτης Σαρρής, Περικλής Ιακωβάκης 6η - Χρύσα Γκουντενούδη, Μαρία Παχατουρίδου, Χριστίνα Πανάγου, Μαρίνα Βασαρμίδου / Χαρά Μπουντά, Φανή Χαλκιά, Γεωργία Κουμνάκη, Χρύσα Γκουντενούδη προκριματικά