Η Σόντερς σε τρεις περιπτώσεις, στις 19 Απριλίου, στις 17 Μαΐου και στις 26 Δεκεμβρίου του 2024, δεν ήταν διαθέσιμη για έλεγχο αντιντόπινγκ.
Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη παραβίαση κανονισμών για την 29χρονη αθλήτρια, η οποία εξέτισε 18μηνο αποκλεισμό για άλλες τρεις παραβάσεις, μεταξύ Αυγούστου 2022 και Φεβρουαρίου 2024…
Ο νέος αποκλεισμός της Σόντερς μετράει από τις 26 Δεκεμβρίου του 2024, καθώς έκτοτε δεν έχει αγωνισθεί σε κάποια διοργάνωση.
Αποκλεισμός 2,5 ετών στην Σόντερς για non show σε ελέγχους ντόπινγκ!