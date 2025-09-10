Αποκλεισμός 2,5 ετών στην Σόντερς για non show σε ελέγχους ντόπινγκ!

Τιμωρία αποκλεισμού 30 μηνών επιβλήθηκε στην Ρέιβεν Σόντερς, κάτοχο αργυρού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, για ια παραβάσεις των κανόνων ελέγχου ντόπινγκ, όπως γνωστοποίησε η Υπηρεσία Αντιντόπινγκ των Ηνωμένων Πολιτειών, η USADA!

Η Σόντερς σε τρεις περιπτώσεις, στις 19 Απριλίου, στις 17 Μαΐου και στις 26 Δεκεμβρίου του 2024, δεν ήταν διαθέσιμη για έλεγχο αντιντόπινγκ.



Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη παραβίαση κανονισμών για την 29χρονη αθλήτρια, η οποία εξέτισε 18μηνο αποκλεισμό για άλλες τρεις παραβάσεις, μεταξύ Αυγούστου 2022 και Φεβρουαρίου 2024…



Ο νέος αποκλεισμός της Σόντερς μετράει από τις 26 Δεκεμβρίου του 2024, καθώς έκτοτε δεν έχει αγωνισθεί σε κάποια διοργάνωση.