Ο Γιάννης Ρίζος κάνει ντεμπούτο και σκέφτεται την υπέρβαση του τελικού

Ο Γιάννης Ρίζος έγινε φέτος ο τρίτος Έλληνας όλων των εποχών στο επί κοντώ με το μοναδικό του άλμα στα 5,73 μ. και με μια σειρά από καλές και σταθερές εμφανίσεις έφτασε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη και τον ενθουσιασμό του πρωτάρη, ο 25χρονος άλτης του Νίκου Βαρσάμη ευελπιστεί να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις της σεζόν.

Ο αθλητής διανύει τις τελευταίες ημέρες στο Μισάτο, εκεί όπου συμμετείχε στο προπονητικό καμπ της εθνικής μας ομάδας.

“Από την αρχή ο στόχος ήταν η πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Από τον περασμένο Οκτώβριο είχα θέσει ως στόχο να είμαι εδώ.

Τα πράγματα ήταν πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μου. Ο κλειστός πήγε λίγο περίεργα, ο ανοιχτός βέβαια σαφώς καλύτερα. Δυσκολεύτηκα στην πορεία να χτίσω το ράνκινγκ μου ώστε να βρεθώ εδώ. Από τη στιγμή που βρήκα τον ρυθμό μου μετά το Fly Athens, όλα πήγαν πολύ καλά. Πλέον τα άλματα στα 5,50 μ. είναι η σταθερότητά μου. Ξέρω ότι θα ξυπνήσω και, ό,τι κι αν γίνει, θα φτάσω σε αυτά τα ύψη”, είπε αρχικά ο αθλητής και συμπλήρωσε:

“Ήταν πιο εύκολη χρονιά, δεν ήταν τόσο πιεσμένη όπως πέρσι, που το Ευρωπαϊκό ήταν νωρίς. Φέτος είχαμε τον χρόνο μας, οι αγώνες πιο αραιά, οπότε πιο ξεκούραστα. Και νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Πλέον υπάρχει στο μυαλό μου ότι, από τη στιγμή που έχει γραφτεί ένα 5,70, μπορεί να γραφτεί και δεύτερη φορά. Και πέρα από αυτό, είναι στόχος να βελτιωθώ και να σταθεροποιηθώ στα 5,60 μέτρα. Είναι επιδόσεις που δίνουν πολύ πιο άνετη πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις μέσα από το ράνκινγκ”.

Ο Ρίζος στη διάρκεια της χρονιάς ξεπέρασε τα 5,73 μ. και είχε τέσσερις αγώνες πάνω από τα 5,60 μέτρα.

“Δεν είναι ότι έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που σκέφτομαι. Σίγουρα έχω ωριμάσει αθλητικά. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω, αλλά έχει υπάρξει μια παραπάνω ωριμότητα. Είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα στο μυαλό μου, ξέρω για τι είμαι ικανός, τι πρέπει να κάνω στους αγώνες μου. Το διασκεδάζω περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς βρίσκομαι ήδη σε αυτό το επίπεδο, που με κάνει να νιώθω πιο άνετος. Ξέρω πότε θα κάνω κάποια επίδοση και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να προκριθώ σε μεγάλες διοργανώσεις. Πλέον ξέρω ότι το 5,50 μ. μπορεί να έρθει ακόμα και σε μια κακή μέρα”, είπε ο αθλητής.

Αναφορικά με το τι πρέπει να βελτιώσει για να ανέβει υψηλότερα, σχολίασε:

“Τεχνικά, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βελτιωθώ πολύ. Συγκεκριμένα, αν δω το άλμα μου στο Fly Athens, όπου έκανα και το ρεκόρ μου, θα δω πολλά τεχνικά λάθη. Παρότι ήμουν πολύ καλά εκείνη τη μέρα σωματικά δε μου άρεσε αυτό που είδα. Έχω δυναμώσει, είμαι πιο γρήγορος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τεχνικά υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν. Έχω την τεχνική μου, αλλά χρειάζεται δουλειά. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει τώρα. Θα γίνει από του χρόνου, με την έναρξη της επόμενης σεζόν”.

Σχετικά με την προετοιμασία στο Μισάτο:

“Είναι πολύ ωραίο να πηγαίνεις για προετοιμασία με παρέα. Σίγουρα με πολλά παιδιά έχουμε βρεθεί μαζί σε αγώνες κατηγοριών, στις μεγάλες διοργανώσεις, και τώρα βρισκόμαστε ξανά εδώ”.

Για τους στόχους του στη διοργάνωση:

“Ιδανικά θα ήθελα μια θέση στη 16άδα με ένα άλμα στα 5,70 μέτρα. Ίσως να χρειαστεί και ένα 5,75 μ. για να μπούμε στον τελικό, ένα μικρό ατομικό ρεκόρ δηλαδή, που θεωρώ πως είναι απόλυτα εφικτό. Νομίζω ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ να αγωνιστώ. Από εκεί και πέρα, θέλω να το χαρώ, να γράψω μια καλή επίδοση, να κάνω έναν καλό αγώνα και να κοντραριστώ με αθλητές που έχω αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θεωρώ ότι αυτό μπορεί να με οδηγήσει σε ένα νέο ατομικό ρεκόρ και στην πρόκριση στον τελικό”.