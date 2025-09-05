Στην κορυφή των entry lists ο Τεντόγλου – Οι θέσεις της ελληνικής ομάδας στο Τόκιο

Με πολυπληθή αποστολή θα δώσει το «παρών» η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που θα διεξαχθεί στο Τόκιο από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά στη διοργάνωση θα αγωνιστούν 1.124 άνδρες και 1.033 γυναίκες από 198 χώρες, μεταξύ των οποίων και 38 από τους 41 πρωταθλητές των προηγούμενων αγώνων στη Βουδαπέστη.

Η ελληνική αποστολή περιλαμβάνει δύο αθλητές που είχαν ανέβει στο βάθρο το 2023: τον χρυσό στο μήκος Μίλτο Τεντόγλου και τη «χάλκινη» στα 35χλμ. βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Ο Τεντόγλου, με φετινή επίδοση 8,46 μ., μπαίνει ως φαβορί στο αγώνισμα, ενώ η Ντρισμπιώτη, με συμμετοχές τόσο στα 35 όσο και στα 20 χλμ., θα επιδιώξει για μία ακόμη φορά να πλασαριστεί ψηλά.

Ιδιαίτερα ανεβασμένος είναι και ο Εμμανουήλ Καραλής, που έχει ξεπεράσει φέτος τα 6,00 μ. στο επί κοντώ έντεκα φορές και με 6,08 μ. είναι δεύτερος μόνο πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις. Στον ακοντισμό, η Ελίνα Τζένγκο, με βολή στα 64,90 μ., βρίσκεται στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας λίστας, γεγονός που την καθιστά υποψήφια για το βάθρο.

Στη σφυροβολία οι Άγγελος Μαντζουράνης (78,61 μ.), Κώστας Ζάλτος (78,08 μ.) και Χρήστος Φραντζεσκάκης (76,68 μ.) θα διεκδικήσουν την πρόκριση σε τελικό, ενώ στις γυναίκες η Σταματία Σκαρβέλη βρίσκεται στο Νο20 με 71,95 μ.

Από τις υπόλοιπες συμμετοχές ξεχωρίζουν η Τατιάνα Γκούσιν στο ύψος (1,91 μ.), η Οξάνα Κορένεβα στο τριπλούν (14,03 μ.), η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μ. (11.21) και 200 μ. (22.97), καθώς και οι βαδίστριες Φιάσκα, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου και Αλικανιώτη.

Οι Έλληνες αθλητές στο Τόκιο – Entry lists

Άνδρες

Μίλτος Τεντόγλου – Μήκος – 1ος (8,46 μ.)

– Μήκος – (8,46 μ.) Εμμανουήλ Καραλής – Επί κοντώ – 2ος (6,08 μ.)

– Επί κοντώ – (6,08 μ.) Άγγελος Μαντζουράνης – Σφυροβολία – 9ος (78,61 μ.)

– Σφυροβολία – (78,61 μ.) Κώστας Ζάλτος – Σφυροβολία – 13ος (78,08 μ.)

– Σφυροβολία – (78,08 μ.) Γιάννης Ρίζος – Επί κοντώ – 24ος (5,73 μ.)

– Επί κοντώ – 24ος (5,73 μ.) Χρήστος Φραντζεσκάκης – Σφυροβολία – 24ος (76,68 μ.)

– Σφυροβολία – 24ος (76,68 μ.) Δημήτρης Παυλίδης – Δισκοβολία – 36ος

– Δισκοβολία – 36ος Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ – 35χλμ. βάδην – 45ος (2:37.07)

– 35χλμ. βάδην – 45ος (2:37.07) Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ – 20χλμ. βάδην – 47ος (1:23.54)

Γυναίκες