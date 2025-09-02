Εκτός Παγκοσμίου η Γκάμπι Τόμας λόγω τραυματισμού στον αχίλλειο

Μεγάλο πλήγμα για τις ΗΠΑ στον στίβο, καθώς η Ολυμπιονίκης των 200μ. Γκάμπι Τόμας ανακοίνωσε την απόσυρσή της από το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα λόγω τραυματισμού στον Αχίλλειο τένοντα, που την ταλαιπωρεί από τον Μάιο.

Η Τόμας, που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τόσο στα 200 μέτρα όσο και με τις ομάδες 4x100μ. και 4x400μ. των ΗΠΑ, είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τερματίζοντας τρίτη στα εθνικά trials. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε, η κατάσταση του τραυματισμού της επιδεινώθηκε τον Ιούλιο και δεν κατάφερε να αναρρώσει εγκαίρως για τη διοργάνωση στο Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου).

«Είναι μια δύσκολη είδηση, και ξέρω ότι κάποιοι φίλοι του στίβου θα απογοητευτούν», ανέφερε σε σημερινή (2/9) δήλωσή της, προσθέτοντας: «Όμως έχω αποδεχτεί πως είναι εντάξει να είσαι άνθρωπος και να δίνεις προτεραιότητα στην υγεία σου».

Η απουσία της Τόμας ανοίγει ακόμη περισσότερο τον δρόμο για ένα πιθανό double στα σπριντ για την Ζιλιέν Άλφρεντ από την Σάντα Λουσία, η οποία είχε τερματίσει δεύτερη πίσω από την Τόμας στο Παρίσι στα 200μ., αλλά φέτος έχει τον ταχύτερο χρόνο στη συγκεκριμένη απόσταση. Η Άλφρεντ έχει ήδη κατακτήσει το χρυσό στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς.

Παρά τη δυσάρεστη εξέλιξη, η 28χρονη Τόμας δήλωσε συγκινημένη από την υποστήριξη που έλαβε μετά την ανακοίνωσή της: «Ήμουν λίγο αγχωμένη να μοιραστώ τα νέα για τον τραυματισμό μου, αλλά έχω δεχτεί τεράστια στήριξη από χορηγούς και φίλους του στίβου», ανέφερε, καταλήγοντας: «Σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Αγαπώ τον στίβο και ανυπομονώ να επιστρέψω ξανά δυνατή και να αγωνιστώ με τις καλύτερες του κόσμου».