Η Φλόγα συνοδεύει την εθνική μας ομάδα στο Τόκιο

Ένα κολιέ που κρύβει μέσα του τη φλόγα ήταν το δώρο του ΣΕΓΑΣ προς τα μέλη της αποστολής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Το δώρο δεν είχε μόνο συμβολική αξία. Με αυτήν την κίνηση, η ελληνική ομοσπονδία στίβου ενισχύει το Σύλλογο Γονιών με Νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα», γι’ αυτό και επέλεξε ένα κολιέ που μεταφέρει πολλαπλά νοήματα.

«Όλοι εσείς και όλοι εμείς… Ξέρουμε να αγωνιζόμαστε, ξέρουμε να ελπίζουμε, ξέρουμε να νικάμε… Καλή επιτυχία στους αγώνες σας! Τα παιδιά της Φλόγας», ανέφερε η κάρτα που είχαν τοποθετήσει μέσα στην συσκευασία.

Οι ευχές τους θα συνοδεύουν την ελληνική αποστολή στην κορυφαία διοργάνωση της σεζόν.