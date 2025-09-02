Καραλής στο BBC: «Μου έλεγαν ότι οι μαύροι δεν κάνουν επί κοντώ»

Ο Εμμανουήλ Καραλής παραχώρησε συνέντευξη στο ΒΒC, όπου επανέλαβε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω ρατσιστικών επιθέσων, οι οποίες τον έκαναν να σκεφτεί ακόμη και την απόσυρση του από την αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά αναφέρει το δημοσίευμα: «Ο Εμμανουήλ Καραλής γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και μητέρα από την Ουγκάντα και βίωσε ρατσισμό μεγαλώνοντας στην Αθήνα. Του έλεγαν πως «οι μαύροι δεν κάνουν επί κοντώ» και σκέφτηκε σοβαρά να εγκαταλείψει το άθλημα στο οποίο ήδη αποδείκνυε ότι μπορούσε να διαπρέψει σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξηγεί πώς ήταν να μεγαλώνει ως παιδί μικτής καταγωγής στην Ελλάδα, σε μια εποχή που το ακροδεξιό κόμμα της «Χρυσής Αυγής» γνώριζε τη μεγαλύτερη επιρροή του.

«Δεν ήταν όλα ρόδινα», μας λέει για εκείνη την «φρικτή» περίοδο για τους μη λευκούς Έλληνες. Όταν έκλεισε τα 18, αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα να μιλήσει ανοιχτά για τον ρατσισμό αλλά και για την ψυχική του υγεία. Ο ίδιος πιστεύει ότι ανοίγοντας εκείνη την πόρτα και κάνοντας αυτό το πρώτο βήμα, βοήθησε αθλητές που ήρθαν μετά από αυτόν.

Ο Εμμανουήλ – ή πιο φιλικά, Μανόλο – κερδίζει παγκόσμια και ηπειρωτικά μετάλλια από την ηλικία των 15 ετών. Έχει γνωρίσει επιτυχία σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και αγωνίστηκε για πρώτη φορά ενάντια στον Μόντο Ντουπλάντις όταν και οι δύο ήταν ακόμη αγόρια. Η αντιπαλότητα και η φιλία τους συνεχίζουν να μεγαλώνουν.

Ο Μανόλο εξηγεί γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν ξεχωριστή σημασία για τους Έλληνες αθλητές – επειδή η χώρα είναι η γενέτειρα των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Μοιράζεται τις αναμνήσεις του από τότε που τον πήγαν να παρακολουθήσει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Ήταν όμως αργότερα, βλέποντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 στην τηλεόραση, που κατάλαβε ότι ήθελε να γίνει μέρος αυτής της γιορτής.

Με προπονητή τον πατέρα του, πρώην δεκαθλητή, ο Μανόλο μας ταξιδεύει πίσω στη στιγμή που ξεπέρασε το ατομικό ρεκόρ του πατέρα του στο επί κοντώ – μια ιστορία που αξίζει να ακούσετε.

Συζητάμε επίσης για τον Μόντο Ντουπλάντις και το πώς ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ κάνει τον Μανόλο καλύτερο αθλητή στο επί κοντώ. Ο Έλληνας αθλητής είναι, τη στιγμή της ηχογράφησης αυτού του podcast, ο τέταρτος καλύτερος επικοντιστής στην ιστορία, με καλύτερο άλμα έξι μέτρα και οκτώ εκατοστά. Όμως, περνώντας λίγο χρόνο μαζί του, γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτό δεν θα παραμείνει το προσωπικό του ρεκόρ για πολύ ακόμη».

Για ακούσετε όλη την συνέντευξη πατήστε ΕΔΩ