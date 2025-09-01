Η Εθνική Ομάδα ετοιμάζεται για το μεγάλο ραντεβού στο Τόκιο (pics)

Με τις ευχές της προέδρου του ΣΕΓΑΣ, Σοφίας Σακοράφα, του διοικητικού συμβουλίου, της αθλητικής ηγεσίας και των εκπροσώπων των χορηγών, το πρώτο γκρουπ της ελληνικής αποστολής ετοιμάζεται να αναχωρήσει αύριο (2/9) το μεσημέρι με προορισμό το Μισάτο για προετοιμασία και στη συνέχεια το Τόκιο, όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Οι αθλητές, οι αθλήτριες και οι προπονητές τους είχαν την ευκαιρία να δεχτούν τα θερμά λόγια και τις ευχές όλων κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης Media Day που πραγματοποιεί η ομοσπονδία ενόψει κάθε μεγάλης διοργάνωσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος μίλησε με συγκίνηση και ενθουσιασμό στην ελληνική ομάδα, εκφράζοντας τη στήριξη της Πολιτείας στο ταξίδι της προς τη μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς.

«Εγκάρδια ευχή για καλή επιτυχία σε όλους σας. Πάνω απ’ όλα αγωνιζόμαστε για τον αθλητισμό, τον εαυτό μας και το εθνόσημο. Ως Πολιτεία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την προσπάθεια σας. Με την πρόεδρο σας, Σοφία Σακοράφα και όλα τα μέλη του συμβουλίου, έχουμε άριστη συνεργασία και έχουμε τον ίδιο σκοπό: να μεγαλώσουμε τον ελληνικό αθλητισμό και να τον κάνουμε δυνατότερο. Να πιστεύετε στον εαυτό σας και στις δυνάμεις σας».

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, η οποία θα είναι και αρχηγός αποστολής της εθνικής ομάδας, επιβράβευσε τους αθλητές και στις αθλήτριες για την πρόκρισή τους λέγοντας:

«Η αγωνιστική σας χρόνια ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, με τη συμμετοχή σας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δηλαδή το «θέλω» κάθε αθλητή. Αποδείξατε πως μπορείτε να κάνετε τις υπερβάσεις σας. Σας καμαρώσαμε στη διάρκεια της χρονιάς και θα σας καμαρώσουμε και στο Τόκιο. Είμαστε κοντά σας, κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σας.

Να γυρίσετε πίσω με την ικανοποίηση πως δώσατε τον καλύτερο εαυτό σας. Χθες σκεφτόμουν τη Μαδρίτη και την αγωνιστική σας παρουσία. Περιμένω να κάνετε αυτό που πετύχατε στη Μαδρίτη και να επιστρέψετε νικητές».

Στη Media Day οι εκπρόσωποι του Τύπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριές μας και να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις, ενώ παράλληλα έγινε και η επίσημη φωτογράφιση της Εθνικής ομάδας. Εκεί βρέθηκε και το SDNA, καταγράφοντας δηλώσεις και το κλίμα από την αποστολή.

Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών», ο αντιπρόεδρος Κώστας Κεντέρης, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Γιατρουδάκης, ο αναπληρωτής ταμίας Γιάννης Ψωμιάδης, η α’ ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά και η β’ Ευγενία Νικολετοπούλου, καθώς και τα μέλη Ξένια Αργειτάκη, Κυριακή Γαλάνη και Γιώργος Συμεωνίδης.