Εντυπωσιακά αναβαθμισμένος ο φετινός «Νυχτερινός»!

Με σημαντικές ουσιαστικές βελτιώσεις των αγωνιστικών διαδρομών και όπως πάντα με κορυφαίο επίπεδο υποστήριξης, έρχεται ο 13ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης - ZeniΘ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στον δυτικό τομέα της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης!

Η Οργανωτική Επιτροπή προέβη στην μερική τροποποίηση των περσινών αγωνιστικών διαδρομών και την εκ νέου πιστοποίηση World Athletics. Ως εκ τούτου, Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ημιμαραθώνιος, 10.000μ., 5.000μ.) και ο Τερματισμός όλων θα είναι στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής», ενώ η Αφετηρία του Μιλίου παραμένει στο Δημαρχείο Παύλου Μελά.

Οι νέες αγωνιστικές διαδρομές, αφενός βελτιώνονται ποιοτικά προς όφελος των συμμετεχόντων δρομέων, υποσχόμενες αγωνιστική απόλαυση και ρεκόρ, και αφετέρου απελευθερώνονται βασικοί οδικοί άξονες, ώστε η μετάβαση από και προς το χώρο της Αφετηρίας και τον χώρο στάθμευσης (Parking) που βρίσκεται πλησίον του Σταδίου, να καταστεί απολύτως προσβάσιμη. Η διοργάνωση προβαίνοντας στις ανωτέρω ενέργειες μερίμνησε ώστε τόσο οι μεμονωμένοι δρομείς αλλά κυρίως οι ομάδες με ευκολία πλέον να μεταβαίνουν και να συγκεντρώνονται στην Αφετηρία των Δρόμων και παράλληλα με την αγωνιστική τους συμμετοχή να απολαμβάνουν μέχρι τέλους το πρόγραμμα των ψυχαγωγικών μουσικών εκδηλώσεων.

Έλληνες και ξένοι πρωταθλητές - πρωταθλήτριες, δρομείς κάθε ηλικίας και αγωνιστικού επιπέδου, δρομείς με αναπηρίες και δρομείς ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων θα βιώσουν την υψηλού επιπέδου αγωνιστική υποστήριξη της Τεχνικής Επιτροπής της διοργάνωσης. Η συμπερίληψη, η φροντίδα του περιβάλλοντος και η άριστη φιλοξενία των δρομέων και των συνοδών τους από τη χώρα μας και το εξωτερικό αποτελούν πάντοτε το πρωταρχικό μέλημα της Οργανωτικής Επιτροπής.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον Ημιμαραθώνιο δρόμο (ώρα έναρξης 18:30), τον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. (ώρα έναρξης 17:00) και τον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. (ώρα έναρξης 21:30), που θα έχουν ως αφετηρία το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής», καθώς επίσης τον Δρόμο Ενός Μιλίου - Family Mile (ώρα έναρξης 18:25) με αφετηρία από το Δημαρχείο Παύλου Μελά.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις νέες αγωνιστικές διαδρομές, καθώς και για ό,τι αφορά τη μεταφορά, διαμονή και υποστήριξη της αγωνιστικής συμμετοχής παρέχονται από την Προκήρυξη της διοργάνωσης και από την επίσημη ιστοσελίδα της http://www.thesshalfmarathon.org/.

Οι εγγραφές συνεχίζονται! Κλείστε θέση έγκαιρα!

Το μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτυ της χώρας συμμετέχει στον εορτασμό για τα 20 χρόνια του Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» - bwin, προσφέροντας πακέτο διπλής εγγραφής στα δύο κορυφαία event της προσεχούς σεζόν!

Η Οργανωτική Επιτροπή των δύο εμβληματικών δρομικών γεγονότων της Βόρειας Ελλάδας δημιούργησε τρία νέα twin combo πακέτα εγγραφών, χαρίζοντας στους δρομείς τη δυνατότητα να εγγραφούν ταυτόχρονα και στις δύο διοργανώσεις και να επωφεληθούν από μία ειδική εορταστική προσφορά!

Η προσφορά της προνομιακής διπλής συμμετοχής ισχύει έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, για ατομικές εγγραφές και με δικαίωμα ακύρωσης ολόκληρης της συμμετοχής έως 18 Σεπτεμβρίου 2025 σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων.

Προθεσμία ολοκλήρωσης των ατομικών εγγραφών για το 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης - ZeniΘ είναι η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ενώ των ομαδικών εγγραφών η Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:

α. Με online δήλωση συμμετοχής στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης, www.thesshalfmarathon.org και www.thesshalfmarathon.gr.

β. Με αποστολή της έντυπης φόρμας εγγραφής με e-mail στο [email protected]

γ. Αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία της διοργάνωσης, Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο.

δ. Για εγγραφή μέσω Ιδρύματος-Φορέα του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης της διοργάνωσης: Ο δρομέας υποβάλλει απευθείας τη δήλωσή του στο Ίδρυμα-Φορέα που επιλέγει, εντασσόμενος στην ομάδα του (Running Team).

ε. Για τα Σωματεία Στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης είναι εν ισχύι η προσφορά Κοινωνικής Ευθύνης κατόπιν επικοινωνίας τους με τη διοργάνωση.

Ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης αποτελεί τακτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων AIMS και οι διαδρομές των δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος φέρουν την επίσημη πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασσικού Αθλητισμού, World Athletics. Διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ με τη θεσμική συνεργασία των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου και Παύλου Μελά, με τη θεσμική υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, καθώς και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την αιγίδα της οποίας φέρει. Τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού - Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα τελείται με την υποστήριξη πλήθους Θεσμικών Φορέων, Φορέων Υποστήριξης και Εθελοντικών Φορέων, όπως αυτοί φαίνονται στον επίσημο δικτυακό τόπο www.thesshalfmarathon.org.