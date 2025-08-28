Στην κορυφή της Ζυρίχης η Τζένγκο – Κατέκτησε το διαμάντι με βολή στα 64,57 μ. (vid)

Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε το «διαμάντι» στον τελικό του ακοντισμού στο Diamond League της Ζυρίχης, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη σεζόν με μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρέμεινε αήττητη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και στην τελευταία της βολή πανηγύρισε με 63,53 μ., επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της.

Η Τζένγκο ξεκίνησε εντυπωσιακά με 64,57 μ. στην πρώτη προσπάθεια, επίδοση που αποδείχτηκε αξεπέραστη για όλες τις αντιπάλους της. Στη συνέχεια είχε βολές στα 61,81 μ., 60,24 μ., 56,50 μ. και 57,71 μ., πριν κλείσει τον τελικό με 63,53 μ. και πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της μέχρι τώρα.

Μάλιστα, με αυτή τη νίκη έγινε η τέταρτη Ελληνίδα που φτάνει σε μια τέτοια διάκριση στο Diamond League. Πριν από εκείνη είχαν ανοίξει τον δρόμο η Νικόλ Κυριακοπούλου το 2015, η «κυρίαρχη» Κατερίνα Στεφανίδη με τέσσερις συνεχόμενες κατακτήσεις (2016-2019) στο επί κοντώ, αλλά και ο Μίλτος Τεντόγλου, που πήρε το διαμάντι στο μήκος το 2022. Έτσι, η Ελλάδα έφτασε αισίως τα επτά «διαμάντια» στην ιστορία του θεσμού, από την έναρξή του το 2010 μέχρι σήμερα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Αντριάνα Βιλάγκος από τη Σερβία με 62,96 μ., ενώ τρίτη ήταν η Τζο Αν ντε Πλεσίς από τη Νότια Αφρική με 62,26 μ.

Η επιτυχία αυτή δείχνει την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελληνίδα ακοντίστρια, ενώ της δίνει και μεγάλη ώθηση ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο (13-21/9).