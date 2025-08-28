Ο Παυλίδης μια «ανάσα» από το Παγκόσμιο στο Τόκιο

Με αγωνία περιμένει την επίσημη ενημέρωση της World Athletics ο Δημήτρης Παυλίδης, ο οποίος εκτός απροόπτου θα βρεθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που θα διεξαχθεί στο Τόκιο από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Αυτή τη στιγμή, ο 22χρονος δισκοβόλος βρίσκεται στη 38η θέση του παγκόσμιου ranking, με το όριο πρόκρισης να είναι οι 36 καλύτεροι.

Ωστόσο, στην 37η θέση βρίσκεται ο Γερμανός Ντάνιελ Γιασίνσκι, ο οποίος δεν υπολογίζεται, καθώς η Γερμανία έχει ήδη τρεις εκπροσώπους (Κλέμενς Πρόιερ, Μίκα Σόσνα, Χένρικ Γιάνσεν), που είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ανά χώρα. Έτσι, ο Παυλίδης ανεβαίνει ουσιαστικά ως πρώτος επιλαχών.

Η μεγάλη αλλαγή που φαίνεται να «ξεκλειδώνει» την πρόκριση του Παυλίδη είναι η περίπτωση του Ροζέ Στόνα, χρυσού Ολυμπιονίκη με την Τζαμάικα. Ο Στόνα αποφάσισε να αλλάξει αθλητική υπηκοότητα και να αγωνιστεί στο μέλλον με την Τουρκία.

Με βάση τους κανονισμούς, για να έχει δικαίωμα να εκπροσωπήσει άλλη χώρα θα πρέπει να μείνει τρία χρόνια εκτός διοργανώσεων, κάτι που σημαίνει πως δεν θα αγωνιστεί στο Τόκιο.

Η απουσία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλος Τζαμαϊκανός ψηλότερα από τον Παυλίδη στο ranking, ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή του Έλληνα πρωταθλητή.