Δεν βρήκε ρυθμό ο Τεντόγλου στη Ζυρίχη - Έκτος με 7,66μ. (vids)

Δεν ήταν η βραδιά του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης, κατέλαβε την 6η θέση στον μεγάλο τελικό του Diamond League με καλύτερη επίδοση τα 7,66 μέτρα, αρκετά χαμηλότερα από τα δικά του στάνταρ.

Ουσιαστικά, ο αγώνας του ξεκίνησε με άκυρο, καθώς στο πρώτο του άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά την προσγείωση, πάτησε προς τα πίσω μέσα στο σκάμμα.

Η δεύτερη προσπάθεια ήταν άκυρη, ενώ στο τρίτο άλμα πάτησε 34 εκατοστά πίσω από τη βαλβίδα και προσγειώθηκε πολύ κάτω από τα 8 μέτρα και συγκεκριμένα στα 7,66 μ, μένοντας στην 6η θέση. Στην τέταρτη προσπάθεια, αν και η φόρα του ήταν καλύτερη, βγήκε ξανά άκυρος για λίγα εκατοστά.

Στο πέμπτο άλμα, ουσιαστικά δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, με το μέτρημα στα 6,48 μ. να μην έχει αγωνιστική αξία. Στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια, ο Έλληνας πρωταθλητής προσγειώθηκε κοντά στα 8 μέτρα, όμως και πάλι περπάτησε προς τα πίσω, με το άλμα να καταγράφεται ως άκυρο.

Έτσι, ο Τεντόγλου ολοκλήρωσε τον τελικό με καλύτερη επίδοση τα 7,66 μ. και την 6η θέση.

Η τελική κατάταξη στο μήκος:

1.Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) 8,32μ.

2.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8,30μ.

3.Λίαμ Άντοκ (Αυστραλία) 8,24μ.

4.Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα) 8,15μ.

5.Κάρεϊ ΜακΛάουντ (Τζαμάικα) 8,07μ.

6.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 7,66μ.