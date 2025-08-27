Τόκιο 2025: Εκτός πρόκρισης Μέρλος και Παυλίδης, εντός η Τσινοπούλου

Οι ανανεωμένες κατατάξεις της World Athletics δεν έφεραν καλά νέα για τον Δημήτρη Παυλίδη (δισκοβολία) και τον Αντώνη Μέρλο (ύψος). Και οι δύο αθλητές βρίσκονταν οριακά εκτός πρόκρισης, όμως μετά τις αλλαγές έμειναν ακόμη πιο πίσω.

Ο Μέρλος, που βρισκόταν στην 37η θέση, υποχώρησε μία θέση χαμηλότερα και πλέον είναι 38ος, πίσω από τον Ουκρανό Βαντίν Κράβτσιουκ, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής εφόσον αδειάσει θέση. Επιπλέον, οι πιθανότητες πρόκρισης του Έλληνα άλτη μειώνονται, αφού ακόμη κι αν υπάρξουν αποσύρσεις, δε θα ωφεληθεί στην περίπτωση που αυτές προέλθουν από χώρες όπως η Ιταλία, οι ΗΠΑ ή η Ιαπωνία, οι οποίες έχουν ήδη περισσότερους αθλητές εντός ορίων.

Ο Παυλίδης επίσης έχασε μία θέση, αλλά ουσιαστικά δεν διαφοροποιείται η κατάσταση για εκείνον, αφού μπροστά του βρίσκεται ο Γερμανός Ντάνιελ Γιασίνσκι, ο πέμπτος δισκοβόλος της χώρας του, ενώ κάθε έθνος δικαιούται μέχρι τρεις συμμετοχές ανά αγώνισμα.

Αντίθετα, θετικά νέα προέκυψαν για την Ελλάδα στο βάδην. Η Τζεμίμα Μοντάγκ, χάλκινη Ολυμπιονίκης στο Παρίσι και δεύτερη παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2023, αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω τραυματισμού στον δικέφαλο κατά την προετοιμασία της στο Σεν Μόριτζ.

Μαζί με άλλες δύο αποσύρσεις, αυτό άνοιξε τον δρόμο για την Παναγιώτα Τσινοπούλου, η οποία ανέβηκε στη 48η θέση του ranking και εξασφάλισε τη συμμετοχή της. Έτσι, η βαδίστρια από την Καρδίτσα γίνεται το 18ο μέλος της ελληνικής αποστολής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο και η πέμπτη Ελληνίδα βαδίστρια, τρίτη στα 20χλμ, πλάι στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και τη Χριστίνα Παπαδοπούλου.