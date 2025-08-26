Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό: Πέθανε η πρωταθλήτρια επί κοντώ Μαρία Αριστοτέλους

Ο κυπριακός αθλητισμός βιώνει μεγάλη απώλεια με τον θάνατο της Μαρίας Αριστοτέλους, πρωταθλήτριας στο άλμα επί κοντώ, η οποία έφυγε σε ηλικία μόλις 34 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η Μαρία διαγνώστηκε με ραβδομυοσάρκωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου που εμφανίζεται κυρίως σε νεαρά άτομα. Αντιμετώπισε τη νόσο με τεράστια δύναμη και αισιοδοξία, αποδεικνύοντας το ακατάβλητο πνεύμα της καθ’ όλη τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου.

Η αθλήτρια είχε σημαντικές διακρίσεις στην καριέρα της: ατομικό ρεκόρ στα 4,10 μ., βαλκανιονίκης το 2017 στο Νόβι Πάζαρ, πέντε φορές πρωταθλήτρια Κύπρου και τέσσερα μετάλλια στους Αγώνες Μικρών Χωρών, με αποκορύφωμα το χρυσό στο Μπαρ του Μαυροβουνίου το 2019.

Η κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους της Μαρίας, τονίζοντας την αποφασιστικότητα και το θάρρος της απέναντι στον «μεγαλύτερο αντίπαλο» της ζωής της. Ο αδελφός της, Απόστολος Αριστοτέλους, με συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρέτησε την αδελφή του: «Καλό ταξίδι στο φως αδερφούλα μου. Σε αγαπώ ως τον ουρανό!».

Η μνήμη της Μαρίας Αριστοτέλους θα μείνει ζωντανή στον κυπριακό αθλητισμό και η προσφορά της στο άλμα επί κοντώ αλλά και η μάχη της θα συνεχίσει να εμπνέει νέες γενιές αθλητών.