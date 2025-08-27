Τεντόγλου: «Προτιμώ ένα μεγάλο άλμα παρά νίκη με μέτρια επίδοση»

Ο Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται για τον τελικό των Diamond League στη Ζυρίχη την Τετάρτη (27/8), λίγη ώρα μετά το επί κοντώ ανδρών και τον Εμμανουήλ Καραλή, με το άλμα στο μήκος να ξεκινά στις 19:35 ώρα Ελλάδας.

Σε συζήτηση που διοργάνωσαν οι διοργανωτές μαζί με τον Ελβετό δεκαθλητή και άλτη του μήκους Σιμόν Εχάμερ, με συντονιστή τον Κόλιν Τζάκσον, ο Βρετανός πρώην πρωταθλητής έθεσε ένα δίλημμα στον Έλληνα ολυμπιονίκη: να νικήσει με 7,80μ. ή να ηττηθεί αλλά να φτάσει τα 8,80μ.

Ο Τεντόγλου απάντησε:

«Θα το αλλάξω λίγο. Προτιμώ να κάνω 8,40μ. και να βγω τελευταίος. Θα έχω πολλή αυτοπεποίθηση μετά για το Παγκόσμιο, θα είναι μία καλή επίδοση και κοντά στις δέκα καλύτερες μου, οπότε ναι… μου αρέσουν τα νούμερα».

Ο ίδιος τόνισε πως βλέπει τον αγώνα στη Ζυρίχη ως σημαντική ευκαιρία πριν από το παγκόσμιο:

«Αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος πριν από το παγκόσμιο. Θέλω να κάνω καλή εμφάνιση, όπως και στη Λωζάνη, αλλά τότε δεν γινόταν. Τώρα πρέπει να είμαι σοβαρός».

Σχολιάζοντας τη φόρμα του, ανέφερε:

«Νομίζω πως είμαι σε φόρμα αντίστοιχη με αυτή πριν από τη Βουδαπέστη. Τότε το ρεκόρ της σεζόν μου ήταν 8,34μ., οπότε συνήθως κάνω τη μεγάλη επίδοση την κατάλληλη στιγμή. Αν πετύχω 8,20-8,30μ. στη Ζυρίχη, θα είμαι πολύ χαρούμενος».

Για την εμπειρία του στον κλειστό στίβο, ο Τεντόγλου εξήγησε:

«Η πέμπτη θέση στο παγκόσμιο κλειστού στο Νανζίνγκ δεν ήταν έκπληξη. Είχα αρρωστήσει τρεις εβδομάδες πριν τον αγώνα και δεν είχα πάει στο ευρωπαϊκό κλειστού. Παρ’ όλα αυτά, πίστευα ότι μπορούσα να νικήσω».

Τέλος, υπογράμμισε την προσέγγιση του στον αγώνα:

«Με τα χρόνια, έχω ηττηθεί σε αγώνες, όπως συνέβη και φέτος σε μίτινγκ. Ο εγωισμός μου είναι λίγο πιο χαμηλά. Μπορώ να θυσιάσω νίκες για προπόνηση και αξιολόγηση της κατάστασής μου. Είναι οκ για μένα».