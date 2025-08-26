Εκτός Diamond League ο Ινγκεμπρίγκτσεν – Χάνει τη Ζυρίχη λόγω κανονισμών

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των 5.000 μέτρων, Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν, δεν θα αγωνιστεί στη φετινή συνάντηση της σειράς Diamond League που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του.

Ο 24χρονος Νορβηγός δεν έχει λάβει μέρος σε καμία διοργάνωση της υπαίθριας σεζόν λόγω τραυματισμού στον Αχίλλειο τένοντα, και αποκλείστηκε από τη συμμετοχή στη Ζυρίχη εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού αγώνων του τη φετινή χρονιά.

«Δεν ήταν ο Γιάκομπ αυτός που απέφυγε τη συμμετοχή αυτή τη φορά. Θα ήθελε πολύ να αγωνιστεί, αλλά οι κανονισμοί δεν το επιτρέπουν, δυστυχώς», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του, Έσπεν Σκόλαντ, στη νορβηγική εφημερίδα VG.

Η απουσία του από τη διοργάνωση τον αφήνει χωρίς δυνατότητα να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι στους βασικούς ανταγωνιστές του ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο τον Σεπτέμβριο, όπου και αναμένεται να συμμετάσχει.