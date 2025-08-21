Τεντόγλου, Καραλής και Τζένγκο στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη

Το μίτινγκ της Λοζάνης στο Diamond League δεν ολοκληρώθηκε όπως θα ήθελαν αθλητές και διοργανωτές, καθώς η δυνατή βροχή δεν επέτρεψε μεγάλες επιδόσεις.

Ωστόσο, με τη λήξη του αγώνα ξεκαθάρισε ποιοι θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό της σειράς, που θα διεξαχθεί στη Ζυρίχη στις 27 και 28 Αυγούστου.

Η Ελλάδα θα έχει τριπλή εκπροσώπηση, καθώς η Ελίνα Τζένγκο, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους.

Η Τζένγκο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του ακοντισμού με 27 βαθμούς, έχοντας ήδη τρεις νίκες στη φετινή σειρά (Σιαμέν, Κεγκιάο, Ραμπάτ). Η τελευταία της εμφάνιση στη Λοζάνη την έφερε στην 3η θέση με 58,82 μ., όμως η σταθερότητά της την οδηγεί στον τελικό ως φαβορί.

Ο Καραλής είναι δεύτερος στη συνολική βαθμολογία με 44 βαθμούς, μόλις τέσσερις πίσω από τον Άρμαντ Ντουπλάντις. Το highlight της χρονιάς του ήταν η νίκη στη Λοζάνη με 6,02 μ., επίδοση που τον τοποθετεί ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα αγωνιστεί σε τελικό Diamond League ο Τεντόγλου. Ο δις Ολυμπιονίκης βρίσκεται στην 3η θέση της κατάταξης με 15 βαθμούς, πίσω από τους Λίαμ Άντκοκ και Γουέιν Πίνοκ. Αν και στη Λοζάνη περιορίστηκε στα 7,52 μ. λόγω βροχής, έχει ήδη στο ενεργητικό του μια νίκη τελικού, το 2022 στη Ζυρίχη.

Πρόγραμμα Ελλήνων στη Ζυρίχη: