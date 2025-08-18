Diamond League: O Τζόνσον δεν θα τρέξει στη Λοζάνη κόντρα στον Λάιλς

Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης, Κισέιν Τόμσον, δεν θα τρέξει στα 100 μέτρα στο Diamond League της Λοζάνης την Τετάρτη (20/8), με τα μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ενοχλήσεις στην κνήμη, ως την αιτία της απουσίας του Τζαμαϊκανού.

Ο Τόμσον κέρδισε τον πολυαναμενόμενο επαναληπτικό αγώνα με τον Νόα Λάιλς στη συνάντηση του Diamond League του Σαββάτου στη Σιλεσία, αφού ο Αμερικανός νίκησε τον Τόμσον με πέντε χιλιοστά του δευτερολέπτου στον περσινό Ολυμπιακό τελικό.

Ο αγώνας του Σαββάτου ήταν η πρώτη συνάντηση του «ζευγαριού» από τον τελικό του Παρισιού. Ο Τόμσον αναδείχθηκε πρώτος με χρόνο 9,87 δευτερόλεπτα, με τον Αμερικανό να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο του της σεζόν, τερματίζοντας δεύτερος με 9,90.

Είναι απίθανο ο Τόμσον να τρέξει ξανά πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο τον Σεπτέμβριο.

Επίσης η Τζαμαϊκανή παγκόσμια πρωταθλήτρια, Σερίκα Τζάκσον, απουσιάζει επίσης από τη λίστα εκκίνησης των 200 μέτρων γυναικών στη Λοζάνη. Η Τζάκσον σημείωσε τον καλύτερο χρόνο της σεζόν με 22,17 δευτερόλεπτα στη Σιλεσία το Σάββατο, κερδίζοντας τα 200 μέτρα.