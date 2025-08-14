Δεύτερη θέση για Παυλίδη και Μέρλο στο Grand Slam της Ιερουσαλήμ

Σημαντικές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι Έλληνες αθλητές την Πέμπτη (14/8) στο Grand Slam της Ιερουσαλήμ.

Ο Δημήτρης Παυλίδης, επιστρέφοντας στην Ευρώπη μετά τη διαμονή και τις σπουδές του στις ΗΠΑ, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη δισκοβολία με βολή στα 62,80 μ., επίδοση που αποτελεί την πέμπτη καλύτερη της καριέρας του.

Ο 21χρονος, που προπονείται με τον πατέρα του Αλέξανδρο Παυλίδη, είχε ακόμη βολές στα 60,21 μ., 60,33 μ., 62,05 μ., 60,18 μ., και 61,08 μ., με τον Γάλλο Λολασόν Ντζουάν να κερδίζει τον αγώνα με 63,22 μ.

Στο ύψος, ο Αντώνης Μέρλος ισοφάρισε το φετινό του ρεκόρ με άλμα στα 2,21 μ., κατακτώντας τη δεύτερη θέση. Ο 26χρονος άλτης του Θοδωρή Δόση πέρασε διαδοχικά τα 2,15 μ., 2,18 μ. και 2,21 μ. στη δεύτερη προσπάθεια, ενώ δεν τα κατάφερε στα 2,24 μ.

Στις υπόλοιπες ελληνικές παρουσίες, ο Θοδωρής Βροντινός ήταν 7ος στα 100 μ. με 10.48 (άνεμος +2,8 μ./δ.), η Ντενίσα Μπάλα 5η στα 1500 μ. με 4.32.44 και ο Δημήτρης Λεβαντίνος 6ος στα 400 μ. εμπόδια με 52.45.