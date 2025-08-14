Στη Λοζάνη για το Diamond League οι Τεντόγλου, Καραλής και Τζένγκο

Το Diamond League στη Λοζάνη θα υποδεχθεί τρεις κορυφαίους Έλληνες αθλητές, με τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Εμμανουήλ Καραλή και την Ελίνα Τζένγκο να δίνουν την τελευταία τους αγωνιστική δοκιμή πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Η δράση ξεκινά την Τρίτη 19 Αυγούστου με τον αγώνα του επί κοντώ ανδρών στο κέντρο της πόλης, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής θα αναμετρηθεί ξανά με τον Σαμ Κέντρικς και τον Ρενό Λαβιλενί, ενώ εκτός θα είναι ο Μόντο Ντουπλάντις.

Την Τετάρτη 20 Αυγούστου θα διεξαχθούν τα υπόλοιπα αγωνίσματα. Στον ακοντισμό γυναικών, η Ελίνα Τζένγκο θα βρεθεί απέναντι στη «χρυσή» Ολυμπιονίκη Χαρούκα Κιταγκούτσι, αλλά και στις δυνατές Ευρωπαίες Αντριάνα Βιλάγκος και Βικτόρια Χάντσον, οι οποίες έχουν ρίξει φέτος πάνω από 67 μέτρα.

Στο μήκος ανδρών, ο Μίλτος Τεντόγλου θα αντιμετωπίσει τους συναθλητές του από το Ολυμπιακό βάθρο του Παρισιού, Γουέιν Πίνοκ και Ματία Φουρλάνι, καθώς και τους Λίαμ Άντκοκ, Σίμον Έχαμερ, Τάτζεϊ Γκέιλ και Κάρεϊ ΜακΛίοντ.