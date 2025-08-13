Ισραηλινός σπρίντερ έκανε χειρονομία αποκεφαλισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 (vid)

Συγκεκριμένα, λίγο πριν την εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4x100μ. ανδρών, ο Πέρετς κοιτάζοντας προς την κάμερα μιμήθηκε την κίνηση του αποκεφαλισμού, χειρονομία που μεταδόθηκε ζωντανά. Το περιστατικό σχολιάστηκε ευρέως στα social media, με πολλούς χρήστες να ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων οργάνων και τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις.
Ο δημοσιογράφος Zohran Mamdani, που ανάρτησε το σχετικό βίντεο στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε την κίνηση «αντανάκλαση μιας κουλτούρας βίας».
Σημειώνεται ότι η ομάδα σκυταλοδρομίας του Ισραήλ, με τον Πέρετς στην πρώτη αλλαγή, τερμάτισε στην τελευταία θέση.
During yesterday’s U20 European Athletics 4x100 final, Israeli athlete Peretz flashed a sickening throat-slitting gesture.— Zohran Mamdani (@zohranmamdani) August 12, 2025
This isn’t just bad sportsmanship — it’s a reflection of an obsession with violence and genocide worn proudly by some Israeli athletes.
This time Israel… pic.twitter.com/FTL4yxXwNz