Ισραηλινός σπρίντερ έκανε χειρονομία αποκεφαλισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 (vid)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του Ισραηλινού σπρίντερ Ίντο Πέρετς, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Κ20, που διεξήχθη στο Τάμπερε της Φινλανδίας (7-10 Αυγούστου).

Συγκεκριμένα, λίγο πριν την εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4x100μ. ανδρών, ο Πέρετς κοιτάζοντας προς την κάμερα μιμήθηκε την κίνηση του αποκεφαλισμού, χειρονομία που μεταδόθηκε ζωντανά. Το περιστατικό σχολιάστηκε ευρέως στα social media, με πολλούς χρήστες να ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων οργάνων και τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις.

Ο δημοσιογράφος Zohran Mamdani, που ανάρτησε το σχετικό βίντεο στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε την κίνηση «αντανάκλαση μιας κουλτούρας βίας».

Σημειώνεται ότι η ομάδα σκυταλοδρομίας του Ισραήλ, με τον Πέρετς στην πρώτη αλλαγή, τερμάτισε στην τελευταία θέση.